Uno stop molto grave che mette in difficoltà automaticamente anche la Juventus: ecco come cambiano le strategie dei bianconeri.

Ad oggi i tifosi della Juventus possono essere tutto sommato ottimisti per l’avvio di stagione della loro squadra. In campionato sono arrivate tre vittorie consecutive, tra cui quella sentitissima contro l’Inter, ed un pareggio meno brillante a Verona. Spettacolare invece il 4-4 in rimonta contro il Borussia Dortmund nella prima di Champions League.

C’è ancora molto da lavorare per Igor Tudor ed i suoi ragazzi, ma la strada sembra essere quella giusta. Uno dei difetti su cui il tecnico croato dovrà lavorare riguarda principalmente la fase difensiva. La Juve infatti in queste prime cinque gare ufficiali in stagione ha già incassato ben 8 reti, sintomo di come qualcosa dietro ancora sia traballante.

Una delle soluzioni, oltre che il lavoro sul campo ed un ipotetico cambio di modulo (eventuale passaggio alla linea a 4), riguarda l’intervento sul prossimo calciomercato di riparazione. A gennaio la Juventus potrebbe tornare con forza a puntare un difensore centrale già molto apprezzato in estate. Ma occhio ad una concorrenza che sembra farsi sempre più forte.

Juve, si complica la pista Guehi: l’infortunio di Leoni spinge il Liverpool sul difensore

Il calciatore di cui parliamo è Marc Guehi, centrale classe 2000 in forza al Crystal Palace e sempre più vicino a dire addio alla sua squadra d’appartenenza. Il contratto dell’inglese scadrà a giugno prossimo, dunque già a gennaio è probabile che possa finire sul mercato affinché il Palace non lo perda a costo zero.

La Juventus è notoriamente uno dei club maggiormente interessati a Guehi, che dopo i precedenti di Kelly e Veiga sarebbe l’ennesimo innesto dalla Premier League per la propria difesa. Ma il rischio è che un’altra big europea possa fare sul serio a gennaio: il Liverpool ha bisogno di un difensore e sarebbe pronto a tornare alla carica.

I Reds sono stati letteralmente ad un passo da Guehi a fine agosto scorso, ma l’accordo definitivo con il Crystal Palace non si è concretizzato per pochi dettagli. Ma ora, con l’infortunio grave di Giovanni Leoni, la squadra di Slot dovrebbe partire alla ricerca di un nuovo difensore, con Guehi stesso come obiettivo primario.

Ricordiamo che lo sventurato Leoni, al debutto ufficiale in stagione con il Liverpool, si è procurato uno degli infortuni più duri possibili: la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, che lo terrà fuori per 6-7 mesi. Inevitabile che i Reds tornino sul mercato a gennaio, una brutta notizia per i piani bianconeri.