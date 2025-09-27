Charles Leclerc via dalla Ferrari nel prossimo futuro? Un’ipotesi non più così assurda, visti i rumors recenti attorno al pilota monegasco.

Doveva essere un 2025 ben diverso per Charles Leclerc. Uno dei piloti più talentuosi e promettenti della Formula 1 da sempre, che ha scelto la Ferrari per poter esplodere e divenire definitivamente un fuoriclasse. Ma le ultime vicissitudini e le difficoltà della scuderia non hanno consentito il definitivo salto di qualità al classe ’97.

Il sogno di Leclerc è sempre stato quello di diventare campione del mondo alla guida della Rossa di Maranello. Ma il tempo passa per tutti, anche per un grande talento come lui, che ad oggi come detto non è riuscito ancora ad imporsi in F1. Un fuoriclasse incompiuti, che dopo una stagione negativa come quella attualmente in corso potrebbe anche pensare a soluzioni diverse per il suo futuro.

Tutta la strategia della Ferrari, anche in vista della rivoluzione delle power unit ibride nel 2026, è da chiarire e senza punti di riferimento. Chissà che possa farne le spese lo stesso Leclerc, al quale non mancano certamente proposte da scuderie rivali. Proprio una rivelazione sul pilota monegasco sta facendo molto discutere in queste ore.

Leclerc, futuro in Mercedes? Arriva l’indiscrezione che cambia i piani del monegasco

Da settimane si parla del futuro anche di un altro pilota molto importante, quel Max Verstappen che sta cercando di fare il massimo per evitare che lo strapotere delle McLaren gli tolga il titolo di campione del mondo in carica. Verstappen è stato accostato alla Mercedes, ma alla fine l’olandese ha scelto di proseguire nel 2026 ancora in Red Bull.

Ecco dunque che arriva l’indiscrezione a sorpresa, riguardante anche Charles Leclerc; il manager di Verstappen, ovvero Raymond Vermeulen, ha parlato al De Telegraaf di un possibile stravolgimento nel mercato piloti.

“La Red Bull ha rischiato di sprofondare, ma è normale che ci siano contatti con altri team. In Formula 1 tutti chiamano tutti. Pensate che Wolff non chiami Leclerc? A tutti interessa avere i piloti migliori. Noi siamo sempre stati trasparenti per quanto riguarda i desideri di Max. Ama le corse e non gli porta se si tratti di F1, simulatori o GT“.

Parole che dunque fanno intendere come a Toto Wolff, team principal della Mercedes, piacciano particolarmente le qualità di Leclerc. Si prevede dunque un tentativo concreto della scuderia anglo-tedesca per il pilota della Ferrari, a caccia di quello che sarebbe il trasferimento del secolo, una sorta di rivincita per lo ‘scippo’ subito dagli italiani per Lewis Hamilton.