Clamoroso e sorprendente addio ufficiale alla Ferrari dopo la lunga militanza. Colpo al cuore per Charles Leclerc e per i tifosi della Rossa.

In casa Ferrari si respira da troppo tempo aria di delusione ed incomprensioni. Lo dicono i risultati in Formula 1 della scuderia italiana, che non riesce a risollevarsi ed a mantenere il ritmo dei team rivali. Qualche accenno positivo era arrivato durante il finale della scorsa stagione, ma nel 2025 Frederic Vasseur e compagnia non sono stati in grado di tenere il passo.

L’ultimo gran premio, quello corso sul circuito olandese di Zandvoort, è stato una vera e propria umiliazione per le Ferrari. Sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton sono stati costretti al ritiro, finiti per schiantarsi sul muretto a causa di manovre azzardate o problematiche relative alla gestione della monoposto. Un punto bassissimo che servirà al team per fare profonde riflessioni e provare a migliorare la propria stabilità.

Non bastassero le notizie negative in pista, Leclerc e compagni sono stati letteralmente atterriti dall’ultima notizia in arrivo dal box Ferrari. Il team ha chiuso i rapporti con una figura storica e di grande esperienza, che lascerà la scuderia di Maranello ufficialmente nei prossimi giorni.

Ferrari, Jock Clear ai saluti: l’ingegnere britannico lascia dopo più di 10 anni

L’indiscrezione, riportata da Paolo Ciccarone su RMC Motori, riguarda una figura molto apprezzata all’interno della Ferrari. Ovvero Jock Clear, 61enne ingegnere britannico che ha scelto di comune accordo con il team di cambiare aria. Un addio davvero doloroso, visto che si tratta di una figura che lavora a Maranello dal lontano 2014.

Clear ha ricoperto vari ruoli nella sua esperienza in Ferrari: da responsabile dell’ingegneria e della prestazione fino al ruolo di responsabile della gestione della Academy di Maranello. Un compito, quest’ultimo, che sembrava essergli piuttosto stretto, soprattutto per un ingegnere della sua esperienza.

Charles Leclerc resterà piuttosto scosso da questa notizia, visto l’ottimo e solido rapporto con Clear. Basti pensare che l’ingegnere è rimasto nel team per circa 11 anni, mentre Leclerc è alla Ferrari da 6; i due dunque hanno stretto un rapporto di stima professionale reciproca, vista anche la grande maturità di Clear nella gestione dei piloti.

La Ferrari intanto ha già scelto chi rimpiazzerà Jock Clear come manager nell’Academy. Sarà l’ex pilota Marc Gené a prendere il suo posto; quest’ultimo lavorerà fianco a fianco di Jerome D’Ambrosio, responsabile capo della Ferrari Driver Academy che ha appena festeggiato il sesto posto di Oliver Bearman in Olanda e la vittoria del titolo in F3 con Rafael Camara.