Clamorosa idea di Maurizio Sarri per sfidare domani la Roma nel tanto atteso derby della capitale: ecco la scelta del tecnico laziale.

L’attesa sta per terminare. Lazio e Roma tra 24 ore scenderanno in campo per il big match della quarta giornata di Serie A. Il primo derby della capitale della nuova stagione, che secondo calendario arriva prestissimo, dopo poche settimane dall’avvio del campionato. Insomma, un evento che come al solito farà emozionare e discutere lungo le rive del Tevere.

Le due squadre non arrivano al derby nel migliore dei modi. In primis per i recenti risultati: la Lazio viene da due sconfitte nelle prime tre partite stagionali, entrambe arrivate in trasferta contro avversarie sulla carta superabili. La Roma invece è caduta clamorosamente in casa contro il Torino, giocando una gara tutt’altro che brillante e mettendo in mostra alcune gravi carenze di rosa.

Senza parlare dei tanti infortuni che stanno causando noie e problematiche in casa delle due romane. I biancocelesti ad esempio devono sciogliere i dubbi relativi alle condizioni fisiche di Rovella e Dele-Bashiru a centrocampo, mentre dovranno certamente fare a meno di Lazzari e Patric. Mentre i giallorossi si ritrovano con l’attacco dimezzato per via degli infortuni di Dybala e Bailey, oltre alle condizioni da valutare di Hermoso e Wesley non proprio al meglio.

Sarri, novità d’esperienza per il derby: si gioca subito la carta Pedro

Secondo le ultime news che arrivano da Formello, Maurizio Sarri sarebbe pronto a lanciare una novità assoluta per l’undici titolare anti-Roma. Il tecnico della Lazio ha voglia di sperimentare meno ed andare più sul sicuro: per questo è intenzionato a schierare il veterano Pedro dal 1′ minuto.

La grande novità dunque sarebbe lo spagnolo, tra l’altro ex di turno (ha giocato in giallorosso nel 2020-2021) che partirebbe per la prima volta in stagione dall’inizio come ala destra. Sarri sembra volerlo preferire al giovane Cancellieri, deludente contro il Sassuolo, ed al rientrante Isaksen che però deve recuperare la condizione dopo aver sofferto degli effetti della mononucleosi.

Pedro è una sorta di bestia nera per la Roma, visto che da quando ha lasciato la sponda giallorossa del Tevere per unirsi al club biancoceleste ha sempre giocato al massimo nei derby. L’ex stella del Barcellona ha segnato già contro i rivali capitolini in un 3-2 del settembre 2021, quando sulla panchina laziale già sedeva mister Sarri.

Per il resto Sarri dovrà valutare la condizione degli acciaccati, ma il 4-3-3 resta la base con cui preparare il derby. Provedel confermato tra i pali, Romagnoli e Gila come tandem difensivo con Marusic e Tavares sulle corsie laterali. In mediana sicuro del posto Guendouzi, mentre Rovella e Dele-Bashiru restano in dubbio: pronti Cataldi e Belhayane al loro posto. Il tridente d’attacco sarà composto da Pedro, Castellanos e Zaccagni.