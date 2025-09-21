Dopo lo stop con il Torino, la Roma torna a sorridere nel modo più atteso: battendo la Lazio nel derby per 1-0. La sfida parte in equilibrio, con le due squadre attente nella prima mezz’ora. È la Lazio a rendersi più pericolosa, ma poco prima dell’intervallo Pellegrini approfitta di un errore di Nuno Tavares e firma il vantaggio giallorosso. Nella ripresa la Roma prova a chiudere il match, mentre i biancocelesti sfiorano il pari con Dia e Castellanos. Finale incandescente: espulso Belahyane e palo di Cataldi. Con questo successo la squadra di Gasperini raggiunge Milan e Napoli a quota 9 punti.