Notizie non positive per gli allenatori di Lazio e Roma: questi due calciatori non ci saranno sicuramente nel derby del prossimo 21 settembre.

Il campionato di Serie A torna finalmente ad essere protagonista in questo weekend. Dopo le due settimane di sosta, dovute agli impegni di qualificazione mondiale delle Nazionali, si torna a giocare già da questo pomeriggio. Tutto pronto per la terza giornata, che farà da cornice al primo vero big match della stagione, il derby d’Italia Juventus-Inter.

Il secondo grande scontro diretto del 2025/2026 arriverà invece la prossima settimana. Domenica 21 settembre, alle ore 12:30, andrà in scena infatti Lazio-Roma, il tanto sentito ed atteso derby della capitale. Uno scontro di cui nell’Urbe si parla per tutto l’anno, a causa della rivalità infinita e dei tantissimo sfottò che esistono tra biancocelesti e giallorossi, non solo a ridosso della stracittadina.

Prima del big match dello stadio Olimpico le due squadre dovranno affrontare altri impegni. La Lazio se la vedrà sul campo del Sassuolo, mentre la Roma ospiterà il Torino nella terza giornata di campionato. Ma per i due tecnici, Sarri e Gasperini già sono arrivate notizie piuttosto dolorose dal punto di vista degli infortuni e delle assenze.

Sarri in crisi per il derby: la Lazio perde due pedine in vista della Roma

In particolare a disperarsi in vista del derby è la Lazio. La squadra biancoceleste ha avuto una partenza altalenante in stagione, dopo un’estate passata a guardare le altre fare mercato mentre il club di Lotito è rimasto bloccato per via dell’indice di liquidità.

Dopo il successo sul Verona per 4-0 alla seconda di campionato, la Lazio ha dovuto accertarsi di due infortuni muscolari che hanno colpito in particolare la difesa. I quali riguardano il centrale spagnolo Patric ed il terzino destro Manuel Lazzari. Il primo è fermo da tempo, per via di una lesione al retto femorale; sperava di rientrare in tempo per il derby del 21, ma invece dovrà restare fermo ancora per una decina di giorni.

Più recente l’infortunio di Lazzari. L’ex Spal ha riportato in allenamento un risentimento al polpaccio destro, che lo terrà fuori fino alla fine di settembre. Dunque il numero 29 salterà sicuramente i match contro Sassuolo, Roma e Genoa. Doppia tegola dunque per mister Sarri, che dovrà reinventare mezza difesa nelle prossime partite.

In casa Roma c’è invece un solo calciatore che salterà, molto probabilmente, la stracittadina. Si tratta del nuovo acquisto Leon Bailey: l’ala giamaicana, arrivata in prestito dall’Aston Villa, ha riportato una lesione alla coscia e dovrebbe tornare a disposizione per l’esordio in Europa League della squadra di Gasperini, nella trasferta di Nizza.