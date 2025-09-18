L’errore clamoroso che tutti commettono quando lavano i piatti a mano: così si rischia davvero di rovinare tutto.

Lavare i piatti a mano è un’abitudine quotidiana per molti, nonostante ci sia la lavastoviglie che rende il tutto sicuramente più veloce. Ma attenzione: anche un gesto semplice come questo può nascondere degli errori che compromettono l’igiene delle stoviglie, e, in certi casi, mettono a rischio la salute, senza che nessuno se ne renda davvero conto.

Infatti, se è vero che lavare i piatti a mano può farci risparmiare energia e acqua (se fatto correttamente), è altrettanto vero che un piccolo errore apparentemente innocuo può vanificare tutti gli sforzi, rendendo le stoviglie tutt’altro che pulite. Si tratta non di un vero e proprio sbaglio, ma di piccole abitudini che, in apparenza possono sembrare innocue, senza nemmeno immaginare che in realtà non andrebbero mai più usate.

Mai commettere questo errore quando si lavano i piatti a mano: il rischio è di contaminare tutto

Il lavaggio a mano richiede attenzione, soprattutto in termini di igiene. A differenza della lavastoviglie, che raggiunge temperature molto elevate e usa detergenti più forti, il lavaggio manuale si affida al calore dell’acqua, al detersivo e, soprattutto, agli strumenti che utilizziamo. Ecco che quindi, basta davvero poco per commettere errori (banalissimi) che possono solo rischiare di contaminare tutto.

Ma nello specifico, quali sono questi errori da evitare assolutamente? La risposta è semplice, quanto sorprendete: spugne sporche, acqua tiepida e asciugatura con canovacci non puliti sono un mix potenzialmente disastroso. Molti non ci fanno caso, ma la spugna che usiamo ogni giorno può diventare un vero e proprio nido di batteri se non viene cambiata spesso o igienizzata correttamente. La stessa cosa vale per l’acqua: se è appena tiepida, non è sufficiente a eliminare i residui di grasso o a sanificare le superfici.

Infine, asciugare i piatti con un canovaccio già utilizzato più volte può trasferire nuovamente sporco e germi, annullando tutto il lavoro fatto. Il risultato? Piatti che sembrano puliti, ma che in realtà non lo sono. E, nel lungo periodo, questo può provocare anche problemi di salute, soprattutto se si accumulano batteri patogeni su posate, bicchieri o stoviglie a diretto contatto con il cibo. Quindi, per evitare che questo accada ancora, sarà importante cambiare la spugnetta spesso, usare acqua molto calda e sostituire i canovacci quasi ogni giorno.