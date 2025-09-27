L’inter di Chivu vince a Cagliari con una prestazione attenta, onesta, e i gol dei suoi attaccanti. Torna a segnare Lautaro, arriva il primo gol di Esposito nella partita di sfida al fratello. A parte 10-15 minuti di problemi, l’Inter ha sempre ben amministrato la partita. Solo un palo di Folorunsho ha preoccupato Martinez. Pochi i lampi nei 90 minuti, nel primo tempo un solo e decisivo tiro verso la porta: è Lautaro che colpisce di testa su cross di Bastoni, il più classico schema di “inzaghiana” memoria. Per il capitano dell’Inter sono 12 gol in 12 partite contro i sardi, vittime preferite dell’argentino.

Thuram in partita ma sottotono non chiude in più occasioni la partita, Chalanoglu è sfortunato nel secondo tempo perché colpisce il palo su tiro da fuori. Terza vittoria consecutiva per i nerazzurri tra campionato e Champions, la squadra di Chivu inizia a carburare con i titolari ma anche con alcune riserve. Auguri di pronta guarigione a Belotti, uscito dal campo dolorante per un problema al ginocchio.