Gli automobilisti dovrebbero conoscere questa notizia: dall’1 ottobre vige il divieto di circolare in centro. Ecco per quali auto.

Il mese di settembre è volato via e ormai mancano pochi giorni all’inizio di ottobre. La routine quotidiana è ripresa fra lavoro, scuola, attività extra scolastiche dei figli e, per tutti questi spostamenti in molti scelgono l’auto.

Ecco dunque che diventa importante allinearsi alle più importanti novità del periodo: in effetti dall’1 ottobre scatta il divieto di circolare in centro per queste auto. Ecco perché.

Quali auto non potranno circolare in centro dall’1 ottobre

Attenzione massima per tutti gli automobilisti: è importante sapere che dall’1 ottobre scatterà il divieto di circolazione in centro a Milano per alcune auto.

In particolare cambiano le regole per l’accesso nelle Ztl dell’Area B, che è delimitata da 186 varchi ed è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle 19:30 (non è attiva nei giorni festivi e di sabato), e dell’Area C, che è delimitata da 43 varchi elettronici in corrispondenza della Cerchia dei Bastioni ed è attiva dalle ore 7:30 alle 19:30, restando spenta il sabato e nei giorni festivi.

I veicoli Euro 3 a benzina e gli autobus M2, M3 a benzina di classe Euro III non potranno accedere e circolare in queste zone. Il primo anno gli automobilisti con veicoli Euro 3 potranno usufruire del servizio Move-In che prevede la possibilità di circolare liberamente nel zone di Area B, fino a un tetto massimo di 1.500 km l’anno. In alternativa, avranno diritto per il primo anno a 50 ingressi in deroga, se residenti a Milano, o 25 ingressi in deroga, se residenti fuori città.

L’adesione al servizio MoVe-In dura 12 mesi a partire dalla data di attivazione e deve essere rinnovato ogni anno. Per il primo anno non sarà obbligatoria la registrazione alla sezione Area B sul portale del Comune. A partire dal secondo anno (quindi dall’1 ottobre 2026), invece, i veicoli a benzina Euro 3 dei residenti avranno diritto a 25 giornate di accesso e circolazione in Area B, mentre i non residenti avranno diritto a 5 giornate, previa registrazione sul sito del Comune di Milano.

Per quanto riguarda l’accesso nell’Area C, invece, non è prevista nessuna misura di accompagnamento; di fatto i veicoli in divieto che dovessero entrare nel centro saranno soggetti a multa. Infine, fra un anno, precisamente dall’1 ottobre 2026, il divieto di accesso e circolazione nelle Ztl si estenderà anche alle moto e ai motorini a due tempi Euro 2 e 3, a gasolio Euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2.

Questa misura, stando alle parole dell’assessora alla mobilità Arianna Censi, serve per ridurre la circolazione delle auto più inquinanti ma anche a diminuire i veicoli in generale.