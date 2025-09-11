Il centrocampista francese, ‘on fire’ anche nelle sue esibizioni in Nazionale, è nel mirino del top club di A: scambio clamoroso in vista

Da una parte, un calciatore in crescita esponenziale, forte delle recenti investiture provenienti tanto dai suoi compagni di Nazionale che dal suo CT Didier Deschamps, che lo ha definito senza mezzi termini ‘troppo sottovalutato‘.

Dall’altra un vecchio pallino, un calciatore seguito ossessivamente – sebbene a fasi alterne negli ultimi mesi – con la missione di riportarlo a casa. Dove tutto ebbe inizio. In quel settore giovanile in cui si è formato prima di essere venduto troppo frettolosamente e spiccare il volo verso il grande calcio e verso un posto nella rosa dell’Italia.

Sullo sfondo, ma nemmeno troppo, la big di Serie A che già nel recente mercato estivo si era affacciata con grande interesse sul calciatore della Roma, ormai colonna de ‘Les Bleus‘ come dimostrato dalla titolarità nelle ultime due gare di qualificazione ai Mondiali 2026 dei ‘Galletti‘.

Già, Manu Koné non è di fatto mai uscito dai pensieri di Marotta e Chivu, che hanno provato, forse senza affondare il colpo definitivo, a tastare il terreno per il calciatore arrivato nella Capitale un anno fa per 28 milioni. Mai soldi furono spesi con maggior lungimiranza, avrebbe poi detto la storia.

Si dà il caso poi che la stessa società rivale dei giallorossi che ora, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ starebbe tornando prepotentemente sull’ex Borussia Mönchengladbach sia lo stesso che detiene il cartellino dell’oggetto proibito della Roma, lo stesso messo nel mirino sin dallo scorso gennaio quando al timone del sodalizio capitolino c’erano ancora Ghisolfi e Ranieri. E allora la trama s’infittisce, con un colpo di scena che potrebbe portare ad un affare clamoroso.

Inter a tutta per Koné: anche Frattesi sul piatto dello scambio

Sebbene il valore di Manu Koné – sul quale dalle parti di Trigoria era già arrivato un deciso ‘no’ alla cessione – si aggiri intorno ai 40 milioni con la tendenza ad aumentare velocemente quasi di partita in partita, l’Inter sta partorendo un’offerta composita che non dovrebbe superare i 38 milioni totali.

Da notare però come all’interno di questo calcolo sia compreso anche il cartellino di Davide Frattesi, il pupillo che l’ambiente romano vorrebbe veder tornare alla base a tutti i costi.

L’idea di Marotta è quella di versare un assegno di 10 milioni nelle casse della Roma, con l’aggiunta del cartellino del nazionale azzurro: ecco che l’offerta con scambio, comprendente anche il figliol prodigo, potrebbe far vacillare il DS Massara, che nelle battute finali del mercato estivo testé concluso non ha portato alla corte di Gasperini quegli ultimi tasselli richiesti dall’esigente allenatore di Grugliasco.