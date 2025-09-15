La Juventus si scatena anche in chiave calciomercato. Arrivano ottime notizie per il club bianconero in vista del prossimo futuro.

Momento magico per la Juventus e per i propri tifosi. La squadra di Igor Tudor non poteva cominciare meglio la nuova stagione, allontanando tutti i dubbi sollevati durante l’estate da alcuni supporter più scettici. Infatti il club bianconero si ritrova a punteggio pieno in campionato dopo le prime tre giornate.

La Juve si è tolta la soddisfazione di battere, nell’anticipo di sabato 13 settembre, i rivali storici dell’Inter nel primo big match della stagione. Un rocambolesco 4-3 deciso dalla rete del giovane Adzic nel finale, che porta la squadra torinese in testa alla classifica assieme al Napoli, altro club che ha iniziato la propria annata in maniera praticamente perfetta.

Oltre ai 9 punti in tre giornate, la Juventus può sorridere anche per questioni extra-campo, legate ancora una volta al calciomercato. La sessione estiva si è conclusa ormai da due settimane, con alcuni colpi last-minute che hanno impreziosito la rosa. Ma soprattutto in vista del prossimo futuro la società bianconera potrà disporre di un tesoretto aggiuntivo per poter rinforzarsi ulteriormente.

Juventus, in arrivo nuovi ricavi: le due cessioni frutteranno più di 50 milioni

Stiamo parlando di due calciatori che la Juve ha ceduto in prestito a fine agosto, ma riservandosi la possibilità di vendere a titolo definitivo al termine di questa stagione, sempre a determinate condizioni. Ovvero Douglas Luiz e Nico Gonzalez, due calciatori mai entrati nel cuore dei tifosi bianconeri.

La cessione di entrambi i calciatori porterebbe nelle casse bianconere circa 55 milioni di euro liquidi, da poter reinvestire su nuovi obiettivi nel 2026 ed arricchire ancora di più la rosa. Lo ha spiegato il noto giornalista Gianni Balzarini sul proprio canale Youtube, facendo i conti in tasca alla Continassa.

“Douglas Luiz è stato ceduto al Nottingham Forest per 3 milioni di prestito, con obbligo di riscatto da 25 milioni condizionato ad almeno 15 presenze per almeno 45 minuti. Allora, se noi torniamo indietro alla sua precedente esperienza in Inghilterra, quell’anno di presenze ne aveva collezionate 50. Per quanto riguarda Nico Gonzalez, la cessione è stata al prezzo di 1 milione, C’è un obbligo di riscatto fissato a 32 per la disputa di almeno 21 partite. In pratica la Juve dall’anno prossimo, dalla cessione di questi due giocatori potrebbe incassare qualcosa come 55 milioni circa”.

Cifre molto elevate per la cessione di due calciatori che erano divenuti un peso per le casse juventine. Se si dovessero raggiungere i parametri per l’addio a titolo definitivo, la Juventus non solo otterrebbe più di 50 milioni da reinvestire, ma si toglierebbe di mezzo due ingaggi esageratamente elevati dal groppone.