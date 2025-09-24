Folle scambio alla pari proposto tra Juventus e Inter in vista della sessione di gennaio. Anche Federico Dimarco tra i nomi papabili.

Domenica sera contro il Sassuolo, l’Inter ha finalmente ritrovato il miglior Federico Dimarco. Il terzino sinistro nerazzurro viene da un periodo tutt’altro che semplice: il finale di stagione scorsa lo ha visto arrancare, forse scarico per le troppe fatiche, risultando uno dei peggiori in campo nella finalissima di Champions League persa con il PSG.

Il gol segnato domenica può rilanciare le ambizioni di Dimarco. Ma non è da escludere che il futuro del laterale mancino sia lontano dall’Inter. Non tanto per sfiducia, ma perché si stanno prospettando delle soluzioni in uscita non da sottovalutare. Come riferito da Calciomercato.it, alcune squadre di Premier League (il Manchester United in primis) si sarebbero mosse per il cartellino del classe ’97.

Pare che la proprietà Oaktree abbia dato il via libera all’eventuale cessione onerosa di Dimarco, valutato almeno 35-40 milioni di euro dal club nerazzurro. Ma non c’è solo l’ipotesi Premier: il calciatore nativo di Milano potrebbe finire all’interno di uno scambio alla pari davvero clamoroso, che riguarda una rivale storica come la Juventus.

Dimarco alla Juventus, Cambiaso all’Inter: la pazza idea nel mercato di riparazione

All’orizzonte potrebbe dunque svilupparsi una trattativa sorprendente, che però potrebbe accontentare tutte le parti in causa. L’Inter è consapevole che una cessione di Dimarco possa essere la soluzione giusta, visto il calo di rendimento degli ultimi mesi. La Juventus apprezza molto le qualità balistiche e atletiche del terzino e potrebbe proporre un proprio calciatore in cambio.

L’idea è quella di uno scambio tutto italiano dunque: Dimarco alla Juve e Andrea Cambiaso al suo posto all’Inter. Il laterale bianconero non è più intoccabile negli schemi di Tudor, che forse per il suo 3-4-3 preferirebbe un calciatore maggiormente adatto a spingere e mettere palloni buoni in area di rigore, mentre Cambiaso è un esterno atipico, più portato a giocare dentro il campo.

Insomma, sono diversi i motivi per cui questo scambio alla pari potrebbe essere una buona soluzione tra Inter e Juve nel mercato di gennaio. Inoltre il valore del cartellino dei due calciatori dovrebbe essere molto simile. I bianconeri come detto otterrebbero un laterale forse più idoneo al calcio di Tudor, i nerazzurri si assicurerebbero un calciatore di maggior prospettiva (Cambiaso è classe 2000) e più duttile.

L’Inter ha anche le spalle coperte da un’eventuale cessione di Dimarco, visto che la sua alternativa Carlos Augusto ha sempre dimostrato di essere un laterale utile e di qualità, quasi un lusso per la panchina. Non resta che aspettare possibili mosse concrete su questo fronte.