Le due acerrime rivali, dopo la pirotecnica sfida di campionato, potrebbero sedersi al tavolo per concludere un affare: già fissato il prezzo

Nell’emozionante, rocambolesca e alla fine trionfale (per i colori bianconeri) sfida di campionato all’Allianz Stadium tra Juve ed Inter sono saliti alla ribalta, in positivo, giovani campioni sempre più decisivi (Kenan Yildiz), leoni feriti ancora in grado di dire la loro (Hakan Calhanoglu) e gioielli pescati dalla panchina, alla prima in assoluto in partite di siffatta importanza (Vasilije Adzic).

Un 4-3 come quello maturato nella città piemontese non sarebbe potuto però essere possibile senza la ‘gentile’ complicità dei due portieri, non certo impeccabili nelle loro prestazioni. Sul banco degli imputati (fosse non altro per il risultato finale e per l’ultimo gol, su cui forse avrebbe potuto far meglio) è salito soprattutto Yann Sommer, l’esperto portiere svizzero della Beneamata che il giorno dopo è stato bombardato di critiche.

L’ex Bayern Monaco si è però riscattato quattro giorni dopo, nella tana dell’Ajax, con un’uscita provvidenziale a salvare la porta nerazzurra nella quasi unica grande occasione costruita dai Lancieri in tutto il match.

Altrettanto non può dirsi di Michele Di Gregorio, già non eccezionale nella sfida di campionato, che ha sulla coscienza almeno due dei quattro gol incassati dai bianconeri nell’altra gara pirotecnica della Juve in Champions.

Provvidenziale su Guirassy ad inizio ripresa, il portiere scuola Inter è poi malamente capitolato in particolar modo nella terza segnatura dei tedeschi, con una rete goffamente presa sul palo di sua pertinenza.

A nessuno sta sfuggendo il momento negativo dell’estremo difensore che ora, così scrivono i giornali, potrebbe addirittura finire in panchina a Verona per lasciar spazio a Mattia Perin. Ma c’è dell’altro che bolle in pentola.

Di Gregorio torna a casa? L’Inter pensa al grande ritorno

Il portiere nativo di Milano – con un lungo passato nelle Giovanili del club nerazzurro, proprietario del suo cartellino fino al 2022 – potrebbe fare al caso proprio della sua ex società, che nel frattempo fa i conti con l’invecchiata carta d’identità dell’elvetico, prossimo a compiere 37 anni a dicembre.

Per l’Inter, e per l’ex giocatore del Monza, si tratterebbe di un ritorno al passato: tante volte, prima del passaggio al club brianzolo, Di Gregorio ha aspettato pazientemente il suo turno. Quell’occasione, mai concessagli, di far parte a tutti gli effetti della prima squadra nerazzurra per poi giocarsi il posto con l’Handanovic di turno.

Ora, complice l’insoddisfazione della Juve per il suo rendimento, le strade potrebbero tornare ad incrociarsi. Forte di un contratto fino al 2029 con la ‘Vecchia Signora’, il classe ’97 potrebbe ritornare all’ombra del Duomo nel prossimo luglio per una cifra stimata in circa 21 milioni. Che il romantico racconto abbia inizio, allora.