L’Inter torna a sorridere in campionato. I nerazzurri superano il Sassuolo 2-1 a San Siro nel posticipo della quarta giornata di Serie A. Una partita che sembrava indirizzata, ma che nel finale ha costretto la squadra di Chivu a stringere i denti contro l’orgoglio neroverde.

Il copione è chiaro sin dall’avvio: Inter padrona del campo, Sassuolo pericoloso solo a sprazzi in ripartenza. Bastano 14 minuti ai padroni di casa per sbloccare il match: Di Marco, servito con i tempi giusti da Sucic, trova la rete che spezza l’equilibrio. San Siro si scalda e i nerazzurri continuano a creare, trascinati da un Pio Esposito vivace e intraprendente. Il giovane attaccante sfiora il gol con due occasioni nitide, la seconda in mezza rovesciata neutralizzata da un reattivo Muric.

Il raddoppio arriva a dieci dal termine: Carlos Augusto ci prova da fuori, la deviazione cambia la traiettoria e beffa il portiere neroverde. Sembra il sigillo definitivo, ma il Sassuolo non molla. Berardi inventa un assist perfetto per Cheddira, che a cinque dalla fine accorcia le distanze e riapre il match. L’Inter trema ancora quando Frattesi, ex della sfida, trova il 3-1: gol però annullato per fuorigioco. Nel recupero è Martinez a blindare il risultato, bloccando un sinistro velenoso di Berardi destinato all’angolino.

Al triplice fischio, San Siro tira un sospiro di sollievo. L’Inter conquista la seconda vittoria di fila dopo quella in Champions contro l’Ajax e sale a 6 punti, rialzando la testa in classifica e nel morale. Per Chivu segnali incoraggianti, per Grosso e il suo Sassuolo resta l’amaro di un’altra sconfitta e una classifica ferma a quota 3.