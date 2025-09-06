Si continua a parlare di Hakan Calhanoglu e del suo futuro lontano dall’Inter: arriva la conferma di un suo prossimo trasferimento.

Uno dei nomi di cui si è parlato maggiormente in casa Inter, per quanto riguarda un possibile addio durante la scorsa sessione di mercato, è stato quello di Hakan Calhanoglu. Il metronomo del centrocampo nerazzurro alla fine è rimasto in rosa, tornando ad essere centrale nel gioco di mister Chivu. Ma le voci circolate hanno messo in dubbio il suo futuro.

Subito dopo la fine della scorsa stagione e la finale di Champions League malamente persa contro il PSG, si è incominciato a vociferare di un addio certo di Calhanoglu. Come se il turco avesse perso motivazioni nel continuare a giocare in maglia nerazzurra, anche a causa dell’addio di Simone Inzaghi, tecnico che lo aveva fortemente voluto con sé.

Addirittura era arrivato un botta e risposta a distanza con Lautaro Martinez durante il Mondiale per Club, nel quale il capitano interista aveva puntato il dito contro Calhanoglu, reo di non essere sicuro di restare in squadra. I due hanno poi chiarito la questione, ma non si placano le voci su un prossimo futuro lontano da Appiano Gentile per il numero 20.

Calhanoglu, conferme dalla Turchia: “Giocherà nel Galatasaray”

La squadra che più si è avvicinata a Hakan Calhanoglu durante l’estate è il Galatasaray, club turco per il quale il centrocampista dell’Inter ha sempre ammesso di avere un debole. Dopo giorni di trattative, il trasferimento di Calha ad Istanbul si è arenato, mentre i turchi hanno scelto di virare su un altro fuoriclasse internazionale come Ilkay Gundogan.

I dirigenti del Galatasaray però non mollano la presa. Sulle pagine del quotidiano sportivo turco Milliyet, sono state riportate dichiarazioni di alcuni manager che spiegano come Calhanoglu sia ancora un obiettivo: “Hakan voleva venire, ma le condizioni non erano giuste. Potrebbe non succedere oggi, potrebbe succedere domani, ma Hakan verrà sicuramente al Galatasaray. Dopo tutto è un giocatore giovane. Rispettiamo e sosteniamo il suo desiderio di finire la carriera con la maglia del Galatasaray”.

Dunque la vicenda non è affatto conclusa o dismessa. Calhanoglu ha ammesso di voler giocare un giorno con i giallorossi di Istanbul e la società turca intende fare il possibile per accontentarlo. Sta all’Inter capire se e quando privarsi del centrocampista classe ’94. Il tutto è comunque rimandato al mercato di gennaio, quando si tornerà sicuramente a parlare di questa ipotesi.