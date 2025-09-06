Si continua a parlare di Hakan Calhanoglu e del suo futuro lontano dall’Inter: arriva la conferma di un suo prossimo trasferimento.

Uno dei nomi di cui si è parlato maggiormente in casa Inter, per quanto riguarda un possibile addio durante la scorsa sessione di mercato, è stato quello di Hakan Calhanoglu. Il metronomo del centrocampo nerazzurro alla fine è rimasto in rosa, tornando ad essere centrale nel gioco di mister Chivu. Ma le voci circolate hanno messo in dubbio il suo futuro.

Calhanoglu
Inter spalle al muro, nuova squadra per Calhanoglu: dove giocherà (Lapresse) – radioradio.it

Subito dopo la fine della scorsa stagione e la finale di Champions League malamente persa contro il PSG, si è incominciato a vociferare di un addio certo di Calhanoglu. Come se il turco avesse perso motivazioni nel continuare a giocare in maglia nerazzurra, anche a causa dell’addio di Simone Inzaghi, tecnico che lo aveva fortemente voluto con sé.

Addirittura era arrivato un botta e risposta a distanza con Lautaro Martinez durante il Mondiale per Club, nel quale il capitano interista aveva puntato il dito contro Calhanoglu, reo di non essere sicuro di restare in squadra. I due hanno poi chiarito la questione, ma non si placano le voci su un prossimo futuro lontano da Appiano Gentile per il numero 20.

Calhanoglu, conferme dalla Turchia: “Giocherà nel Galatasaray”

La squadra che più si è avvicinata a Hakan Calhanoglu durante l’estate è il Galatasaray, club turco per il quale il centrocampista dell’Inter ha sempre ammesso di avere un debole. Dopo giorni di trattative, il trasferimento di Calha ad Istanbul si è arenato, mentre i turchi hanno scelto di virare su un altro fuoriclasse internazionale come Ilkay Gundogan.

Galatasaray
Calhanoglu, conferme dalla Turchia: “Giocherà nel Galatasaray” (Lapresse) – radioradio.it

I dirigenti del Galatasaray però non mollano la presa. Sulle pagine del quotidiano sportivo turco Milliyet, sono state riportate dichiarazioni di alcuni manager che spiegano come Calhanoglu sia ancora un obiettivo: “Hakan voleva venire, ma le condizioni non erano giuste. Potrebbe non succedere oggi, potrebbe succedere domani, ma Hakan verrà sicuramente al Galatasaray. Dopo tutto è un giocatore giovane. Rispettiamo e sosteniamo il suo desiderio di finire la carriera con la maglia del Galatasaray”.

Dunque la vicenda non è affatto conclusa o dismessa. Calhanoglu ha ammesso di voler giocare un giorno con i giallorossi di Istanbul e la società turca intende fare il possibile per accontentarlo. Sta all’Inter capire se e quando privarsi del centrocampista classe ’94. Il tutto è comunque rimandato al mercato di gennaio, quando si tornerà sicuramente a parlare di questa ipotesi.