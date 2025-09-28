Brutta tegola per lo sfortunato giocatore e per il suo club: ora diventa quasi obbligatorio intervenire nel mercato di gennaio

Da Romelu Lukaku a Tomas Suslov passando per il drammatico penultimo infortunio, quello occorso a Giovanni Leoni sul finale della sua prima partita ufficiale con la maglia del Liverpool, la stagione 2025/26 ha già ‘regalato’ fin troppi guai fisici a calciatori che rischiano di vedere già compromessa la loro stagione sin dalle battute iniziali della stessa.

L’unica amara consolazione, per i club proprietari del cartellino degli sfortunati giocatori incappati in guai fisici seri, è la possibilità, a stretto giro di posta ma nemmeno troppo (gennaio è ancora lontano), di intervenire nel mercato invernale per sopperire alle lunghe assenze dei citati calciatori.

Se il Napoli conta di riavere a disposizione Big Rom proprio col nuovo anno (e comunque Conte ha preteso l’acquisto di Rasmus Hojlund per sopperire alla mancanza del suo ariete), altre società dovranno attendere il 2026 per colmare la lacune apertesi nelle rispettive zone di campo.

Parlando della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di Leoni abbiamo fatto riferimento, a livello temporale, al penultimo grave infortunio di questa prima parte di stagione nelle 5 maggiori leghe europee. Già perché l’ultimo, quanto meno come relativa certezza nella diagnosi, lo ha subìto il piccolo Girona di Michel.

Una tegola non di poco conto che ora costringe il club della galassia ‘City Group‘ a sondare varie piste per sostituire il suo centrocampista con un degno profilo. In questa necessità tutta catalana potrebbe essere coinvolta, suo malgrado, anche l’Inter di Marotta e Chivu.

Van de Beek ko, il Girona pensa all’esubero nerazzurro

Era da poco trascorsa la mezz’ora di gioco quando, dopo un contrasto di gioco, l’olandese Donny van de Beek si è accasciato dolorante a terra. Le prime sensazioni, affatto buone, si sono rivelate corrette in seguito all’esito dei primi esami svolti sullo sfortunato centrocampista ex United – non nuovo a gravi infortuni in carriera -: lacerazione del tendine d’Achille.

In attesa che lo staff medico della società biancorossa – protagonista della straordinaria annata da Champions League due anni fa, e oggi relegata in penultima posizione ma con una gara in più sulle rivali – rilasci la nota ufficiale sui tempi di recupero dell’ex Ajax, la stessa dirigenza dei catalani inizia a guardarsi intorno.

Già perché ormai l’ipotesi più accreditata è quella che vede il calciatore fuori per almeno 9 mesi: ovvero fino alla fine della stagione. Per ovviare all’assenza di un centrocampista che aveva da poco ritrovato spazio da titolare nell’undici iberico, ecco spuntare l’idea Piotr Zielinski.

Il giocatore polacco, deludente lo scorso anno in maglia nerazzurra anche per via di un impiego davvero limitato, sembra essere fuori dalle prime – ma anche dalle seconde – scelte dell’allenatore dell’Inter.

I soli 44 minuti disputati nelle prime 5 gare in Serie A sono un’evidente dimostrazione a supporto della tesi che vorrebbe l’ex Napoli sulla lista dei possibili partenti già e gennaio. Il Girona sarebbe be felice di accogliere tra le proprie fila un centrocampista che farebbe comodo alla causa del club biancorosso.