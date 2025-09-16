Cambia tutto per il neo acquisto bianconero Edon Zhegrova. Il talento kosovaro potrebbe iniziare l’avventura juventina in altro modo.

Il mercato estivo della Juventus si è concluso con qualche botto finale, anche inaspettato. I bianconeri, soprattutto grazie alle uscite di calciatori esosi come Nico Gonzalez e Douglas Luiz, sono riusciti a rinforzare il reparto offensivo, con un paio di colpi in entrata di qualità e di esperienza internazionale.

Come ad esempio Lois Openda, attaccante belga che ha già fatto la sua prima apparizione in Serie A giocando nel finale di Juventus-Inter, partecipando dunque alla rimonta vincente della squadra di Tudor. L’altro colpaccio di fine agosto è stato Edon Zhegrova, esterno d’attacco kosovaro di cui si parla da tempo molto molto bene.

Quest’ultimo è stato acquistato a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro; il problema è che Zhegrova viene da una stagione devastante dal punto di vista fisico: varie lesioni agli adduttori lo hanno costretto a saltare numerose partite, tanto che la Juventus è costretta a gestirlo con molta calma, senza forzare i tempi né cercare di buttarlo nella mischia da subito.

Sorpresa Zhegrova per la Juve: si allena già con il gruppo

Chi si aspettava dunque un lungo periodo di lavori a parte e di indisponibilità per Zhegrova, è rimasto decisamente stupito. Infatti le ultime news che arrivano dalla Continassa appaiono più positive del previsto.

Infatti nell’ultimo allenamento di rifinitura, in vista del debutto di Champions League contro il Borussia Dortmund, l’esterno ex Lille era presente in gruppo. Il neo numero 11 della Juve ha partecipato all’intera sessione di lavoro agli ordini di Igor Tudor, che nei giorni precedenti aveva escluso la presenza di Zhegrova per la gara di questa sera all’Allianz Stadium, e alla fine è stato convocato.

Sicuramente Zhegrova non sarà schierabile per questa sera, visto che la sua condizione atletica è tutt’altro che pronta ed adatta a gare di questo genere. Ma già il fatto di vedere suo nome nell’elenco dei convocati per questa sera appare un buon viatico verso il pieno recupero.

Difficile prevedere quando Tudor potrà contare effettivamente sull’ala d’attacco kosovara, che fino allo scorso anno era considerato uno dei migliori attaccanti esterni d’Europa. Ma la Juventus ha scommesso forte su di lui e non intende affatto sprecare l’occasione di rilanciarlo. Chissà se già a Verona, nel prossimo match di campionato previsto per sabato prossimo, Zhegrova non possa almeno debuttare e giocare i suoi primissimi minuti di Serie A.