Brutta tegola dopo la sosta per le Nazionali. Ripercussioni in vista per l’Inter di Chivu, che rischia di dover fare a meno di un centrale.

La sosta per le Nazionali è sempre un momento poco amato a livello generale. In primis i tifosi non sono mai contenti di quando i campionati si fermano e devono pazientare due settimane prima di tornare a seguire e tifare la propria squadra del cuore. Ma anche gli allenatori dei vari club sono in ansia, per le fatiche extra a cui sono chiamati i propri calciatori, convocati dalle rispettive selezioni.

Non mancano mai polemiche da parte delle società di calcio verso le Federazioni, per gli esagerati impegni e per incomprensioni sull’utilizzo in campo di calciatori che non sono al 100% della forma. L’episodio più grave della sosta appena conclusa di inizio settembre è accaduto durante il match Germania-Irlanda del Nord, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

La Nazionale tedesca ha perso per infortunio, durante questa sfida, un elemento importantissimo. Ovvero Antonio Rudiger, il forte ed esperto centrale che gioca nel Real Madrid, considerato da molti uno dei marcatori più asfissianti e tosti del calcio mondiale. Rudiger ha rimediato una grave lesione al muscolo retto anteriore della coscia sinistra, vale a dire uno stop inevitabilmente lungo di fronte a sé.

Rudiger k.o. per almeno 3 mesi: il Real Madrid pensa ad un titolare dell’Inter per rimpiazzarlo

Gli esami effettuati in casa Real hanno confermato la diagnosi, con un responso clinico che parla di almeno 3 mesi di stop forzato per Rudiger. Una brutta tegola per la difesa di Xabi Alonso, che dovrà fare a meno del proprio leader in vista di gare importantissime, come il Clasico contro il Barcellona o il duello in Champions League contro la Juventus.

In attesa di capire quando precisamente potrà rientrare in gruppo, il Real Madrid sta pensando di ingaggiare a gennaio un sostituto per Rudiger, calciatore di 33 anni che molto spesso in carriera ha avuto a che fare con infortuni seri. Basti pensare che già ai tempi della Roma e del Chelsea è stato costretto ad operarsi al ginocchio e restare fermo per diverse partite.

Gli occhi dei dirigenti madrileni sembrano essersi posati su un altro centrale tedesco, con caratteristiche simili a Rudiger, che milita in Serie A. Parliamo di Yann Bisseck, il coriaceo difensore dell’Inter che potrebbe diventare un nuovo obiettivo di mercato per il Real.

Bisseck, già vicino al trasferimento al Crystal Palace in estate, è valutato dai nerazzurri circa 40 milioni di euro. L’arrivo di Akanji a fine mercato potrebbe costringere l’ex Colonia alla panchina. In questo caso una cessione onerosa del tedesco potrebbe essere avallata da Chivu nella finestra invernale. Vedremo a breve se l’interesse del Madrid diventerà effettivamente concreto.