Si torna a parlare del grave infortunio occorso a Gleison Bremer, il leader della difesa bianconera che è stato fermo a lungo.

Uno dei motivi per cui la Juventus lo scorso anno non è riuscita ad avere continuità e solidità, soprattutto nel periodo in cui l’ha allenata Thiago Motta, sono gli infortuni gravi occorsi all’interno della rosa. La difesa in particolare è stata letteralmente falcidiata.

I tifosi bianconeri ricorderanno ancora in maniera vivida i gravi infortuni al ginocchio capitati prima a Gleison Bremer e poi a Juan Cabal, senza dimenticare i vari stop muscolari (ma meno prolungati) di Gatti e Kalulu. Insomma, una vera ecatombe, che ha lasciato la Juve senza punti di riferimento difensivi.

In particolare il lungo stop di Bremer, per la rottura del legamento crociato del ginocchio, è stata la notizia peggiore. Un centrale considerato tra i più forti in Serie A che ha dovuto alzare bandiera bianca ad ottobre 2024, rientrando in campo solo all’inizio di questa nuova stagione. Ironia della sorte, Bremer nei prossimi giorni ritroverà alla Continassa colui che, indirettamente, ha causato il suo infortunio.

Bremer ritrova Openda dopo l’infortunio di Lipsia: “Mi ha già chiesto scusa”

Le trame assurde del calciomercato hanno fatto incrociare Bremer con Lois Openda. Ovvero l’attaccante che durante Lipsia-Juventus dell’ottobre scorso, ha in qualche modo costretto il difensore bianconero ad allungare la falcata, procurandosi inavvertitamente l’infortunio al crociato.

Un contrasto normale di gioco tra i due che però è costato carissimo al numero 3 della Juventus, che come detto si è dovuto operare al ginocchio ed è rimasto ai box per almeno 8-9 mesi. Ma come ha preso Bremer il fatto di ritrovare Openda nello stesso spogliatoio? In maniera assolutamente positiva, come ha rivelato il centrale ai microfoni dei canali del club.

“Vedi tu il destino… Dopo quell’infortunio, al termine di quella partita, lui subito mi ha scritto e si è scusato dicendo che non voleva assolutamente, è stato uno scontro di gioco. Purtroppo è capitato con lui e purtroppo è successo. Ancora non ci siamo incontrati qui alla Continassa ma sicuramente mi chiederà ancora scusa e poi basta. Poi sarà solo tempo di lavorare insieme”.

Openda in questo momento è in ritiro con la Nazionale del Belgio, ma presto arriverà a Torino per cominciare la sua nuova avventura con la maglia della Juve. I bianconeri lo hanno preso in prestito dal Lipsia proprio nelle ultime ore di mercato. Bremer lo accoglierà senza alcun rancore.