La spesa al supermercato è sempre più salata: con questo trucco però si possono risparmiare quasi 4.000 euro all’anno.

I prezzi dei beni alimentari sono aumentati sempre di più e così, appena usciti dal supermercato, ci si ritrova con un carrello quasi vuoto e con il portafoglio più leggero. Sì, perché la spesa è diventata sempre più salata e i conti non tornano a fine mese.

Per fortuna c’è un trucco che permette di avere in casa il necessario per vivere ma anche per risparmiare quasi 4.000 euro all’anno. Ecco in cosa consiste.

Il trucco per risparmiare quasi 4.000 euro all’anno sulla spesa al supermercato

Molte famiglie italiane non riescono a mettere il piatto sulla tavola: è un quadro allarmante che emerge ormai da vari anni. In effetti al supermercato i prodotti alimentari, anche di prima necessità, sono aumentati di prezzo, ed occorre correre ai ripari.

C’è un trucco per una spesa davvero low cost e per risparmiare in un anno circa 4.000 euro. Come fare? Basta semplicemente fare la spesa in quelli che sono ritenuti i supermercati e i discount più convenienti. Da un’indagine di Altroconsumo è emersa la lista di quelli più economici, dopo aver messo a confronto prezzi e offerte in 1.150 punti vendita sparsi in 67 città in Italia. In totale sono stati raccolti circa 1,6 milioni di prezzi, coprendo 125 categorie di prodotti che comprendono alimentari, articoli per la cura della persona, prodotti per la casa e per gli animali domestici.

È risultato che una famiglia di 4 persone può arrivare a risparmiare fino a 3.700 euro all’anno semplicemente andando a fare la spesa nei supermercati o discount più economici. A proposito dei discount, occorre sapere che, pur essendo rimasti i più economici, hanno aumentato di più i loro prezzi, anche a causa di un’offerta più ampia e di qualità.

Dunque, in base all’analisi di Altroconsumo la catena di supermercati più economica è Carrefour. Una famiglia di quattro persone, facendo la spesa qui, può arrivare a risparmiare fino a 3.308 euro all’anno. Purtroppo però questa insegna sta lasciando definitivamente l’Italia. Per questo si può andare in altri supermercati, seguendo questa classifica in ordine di convenienza:

Spazio Conad

Conad

Conad Superstore

Famila

Pam

Panorama

Tigre

Carrefour Market

Ipercoop

Famila Superstore

Coop

Interspar

Esselunga Superstore

Esselunga

Eurospar

Quanto ai discount, il più economico si conferma Eurospin. Qui una famiglia di 4 persone può risparmiare all’anno massimo 3.700 euro, vale a dire il 40% in meno rispetto alla spesa media nazionale. Subito dopo, i discount più convenenti sono:

Aldi

In’s Mercato

Lidl

MD

Pennt

Todis

Insomma, quando si deve fare la spesa alimentare, il punto vendita può fare la differenza: infatti ci sono supermercati e discount che possono davvero far risparmiare molti soldi all’anno.