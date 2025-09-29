Dalle anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 10 pare che ci sarà un addio inaspettato. Ecco di chi.

L’8 settembre è ritornato l’appuntamento tanto atteso con una delle soap opera italiane più amate: Il Paradiso delle Signore. La stagione 10 è iniziata da poco meno di un mese ma già i colpi di scena sono tanti: Adelaide e Marcello sono pronti al matrimonio, sono arrivati dei nuovi personaggi (il magazziniere Fulvio e sua figlia, la Venere Caterina), a Milano è tornata Rosa ma pare che non ci saranno solo belle notizie.

Dalle anticipazioni sembra infatti che ci sarà un addio inaspettato, che sarà un vero colpo al cuore per tutti i telespettatori che seguono da anni questa fiction e non si perdono nemmeno un appuntamento. Ecco chi lascerà il cast.

L’addio inaspettato a Il Paradiso delle Signore 10

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 10 sono molto succosi e pare che ci sarà un addio sconvolgente. Nelle puntate che andranno in onda in questa settimana Adelaide sarà completamente assorbita dai preparativi del matrimonio con Marcello, tuttavia prima ancora di celebrarsi, queste nozze potrebbero saltare.

Sì, perché Marcello partirà per Trieste con Rosa (con cui, come il pubblico sa, nella scorsa stagione c’è stato un bacio). I due dovranno intervistare Margherita Hack e nel corso del viaggio ritroveranno la complicità poiché l’auto avrà un guasto. In questa occasione qualcuno scatterà delle foto alla coppia a loro insaputa.

Quando Marcello tornerà da Adelaide, le dirà che l’intervista è saltata per un guasto all’auto: Tancredi inizierà a sospettare mentre Umberto riceverà le foto che riprendono i due vicini. Il commendatore chiamerà subito la contessa per mostrarle le foto di Marcello con Rosa ma quando andrà a prenderle, scoprirà che sono sparite.

Non si sa chi le abbia prese. Intanto Elvira dirà a Irene che lei e Salvo stanno pensando di trasferirsi al mare per il bene di loro figlio. Questa notizia giungerà anche a Ciro che però è molto preoccupato di restare da solo a gestire il bar. Sua moglie Concetta lo incoraggerà a continuare da solo. Gli Amato prenderanno la decisione di restare a Sanremo con Salvatore e diranno tutto a Marcello ed Elvira.

Intanto Mimmo racconterà a Roberto che non è più sicuro di voler continuare la carriera in Polizia. Insomma, nelle prossime puntate le nozze di Marcello e Adelaide potrebbero saltare e ci sarà l’addio di Salvo e Elvira che si trasferiranno al mare.