Arriva un monito di preoccupazione riguardo a Carlos Alcaraz, il nuovo numero uno del tennis mondiale dopo la vittoria agli US Open.

Il 2025 ha restituito al mondo del tennis un Carlos Alcaraz a dir poco imbattibile. Il tennista nativo di Murcia ha sbaragliato tutta la concorrenza possibile, assicurandosi ben 7 tornei vinti durante la stagione in corso. Tra questi anche due titoli Major, ovvero il Roland Garros e gli US Open, entrambi vinti in finale contro il suo rivale ormai storico Jannik Sinner.

Grazie al trionfo nel torneo di New York, Alcaraz è tornato a primeggiare anche nella classifica mondiale. Lo spagnolo è il nuovo numero 1, dopo più di 50 settimane di dominio di Sinner. Un’etichetta assolutamente meritata, quella di miglior tennista in ambito maschile del momento. Incredibile come Alcaraz abbia dominato dal punto di vista fisico-atletico negli ultimi mesi, in tutte le competizioni.

La stagione non è ancora finita, visto che a breve scatteranno i tornei in terra orientale, poi il Master 1000 di Parigi-Bercy e infine le ATP Finals di Torino. Tutti obiettivi chiari e concreti per Alcaraz. Il quale però deve guardarsi le spalle non tanto dai rivali sul campo, bensì da altre pressioni che rischiano di rallentarne la crescita.

L’allarme della madre di Alcaraz: ecco l’avversario più duro per lo spagnolo

A lanciare un minimo di allarme riguardo al proseguo della carriera di Carlos Alcaraz, ci ha pensato una persona che lo conosce bene, forse meglio di tutti. Ovvero sua madre, la signora Virginia Grafia, che ha parlato proprio dell’avventura nel tennis di suo figlio, mettendolo in guardia da un sintomo di pericolosità.

All’interno del documentario Netflix My Way, dedicato proprio alle gesta di Carlitos nel tennis che conta, la Grafia ha voluto esprimere la sua paura per i paragoni ingombranti e le alte pressioni: “La gente si aspetta che sia come Rafa Nadal, una leggenda. Ma non deve permettere a nessuno di interferire in questo suo ambito. Ho solo paura che questa diventi una pressione aggiuntiva. Dobbiamo assicurarci come famiglia che tutto questo non diventi un giocattolo rotto”.

Dunque il paragone con un altro spagnolo di assoluto spessore come Nadal potrebbe essere un ostacolo per Alcaraz, che in parte ricalca lo stile del mitico Rafa, anche a livello estetico (le canotte come tenuta ideale in campo), ma c’è ancora tanto da lavorare per il talento di Murcia prima di avvicinarsi ai numeri del maiorchino.

Dovrà essere bravo Carlos a mantenere la testa sulle spalle, così come la sua famiglia a non lasciarlo in balia degli eventi e di una pressione mediatica che, a questi livelli, è sempre enorme.