Un iconico gioco, che ha fatto la storia e che in tanti potrebbero avere ancora in soffitta, oggi vale 125 mila euro. Ecco di quale si tratta.

Molti bambini e bambine di oggi sono abituate, purtroppo, a giocare con le console oppure con gli smartphone. Ma le vecchie generazioni si divertivano con poco, con giochi regalati magari a Natale o ai compleanni da amici e parenti. I giochi di società intrattenevano nelle fredde giornate invernali oppure in estate, quando finalmente finiva la scuola.

In molti potrebbero ancora ritrovarsi qualcuno di questi in soffitta ed è una bella scoperta sapere che un gioco iconico, che ha fatto la storia, oggi vale ben 125 mila euro. Ecco di quale si tratta.

Il gioco che vale 125 mila euro

In un’epoca dominata dai videogiochi e dallo smartphone, dove il puro piacere di giocare è stato sostituito dai social network e i loro contenuti non sempre molto educativi, è bello ricordare i tempi passati, quelli in cui bastava poco per divertirsi: un peluche, una bambola, un pallone.

Ma soprattutto è bello rimembrare quelle pause dai compiti, le domeniche in famiglia, le vacanze di Natale, riuniti con i cugini, i parenti e gli amici a giocare ad un gioco di società. Ancora oggi sono in vendita, anche quelli che hanno fatto la storia, ma spesso i bambini puntano ad altro, a quei giochi “alla moda” che hanno tutti.

Eppure, imparare a competere “sportivamente” in un gioco, comprenderne le regole e divertirsi per ore con questo tipo di intrattenimento, è molto più sano che stare dietro un videogame o uno schermo. Ma a prescindere da ciò che è eticamente corretto o meno, anche i più grandi, che magari si ritrovano a ricordare questi momenti, potrebbero avere in soffitta quel vecchio gioco da tavola polveroso.

Oltre a poterci giocare ancora, magari insegnandolo ai propri figli, può essere una bella sorpresa scoprire che in effetti uno di questi può far diventare ricchi. Sì, perché c’è un gioco da tavola iconico, che ha fatto la storia, che è stato venduto per ben 146.500 dollari, vale a dire circa 125 mila euro. Si tratta in particolare di Monopoly Atlantic City, un’edizione del 1933 di questo gioco a cui quasi tutti abbiamo giocato almeno una volta nella vita.

Il gioco con gli imprevisti e le probabilità ha sicuramente appassionato tanti di noi e sapere che in qualche soffitta ci può essere questa versione ricercata dai collezionisti, può essere un’incredibile sorpresa.