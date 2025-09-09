I telespettatori erano ansiosi di vedere la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura ma a pochi giorni dall’inizio salta tutto.

Settembre è il mese del ritorno del Grande Fratello che quest’anno si rinnova dato che alla conduzione c’è Simona Ventura, reduce dall’esperienza da opinioni a L’Isola dei Famosi. Questa edizione, almeno dalle prime indiscrezione, avrebbe dovuto avere come concorrenti solo persone non famose, i cosiddetti nip.

La versione vip, invece, ancora non confermata, dovrebbe iniziare ad anno nuovo e avere come conduttore sempre Alfonso Signorini. Comunque, a pochi giorni dall’inizio dell’edizione condotta dalla Ventura, salta tutto. Ecco che cosa sta succedendo all’amato reality di Canale 5.

Niente nuova edizione del Grande Fratello

A pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello, nella versione nip condotta da Simona Ventura, salta tutto. Per fortuna non salta l’intera messa in onda del reality show ma semplicemente quello che sarebbe dovuto essere l’opinionista di questa attesissima edizione.

Infatti era stato annunciato l’arrivo di Tommaso Zorzi come opinionista ma lui non ci sarà. Tuttavia Giuseppe Candela su Dagospia ha rivelato che il giovane conduttore e influencer non ci sarà nella squadra del Grande Fratello condotto da Simona Ventura. Ha infatti scritto: “Era in dirittura d’arrivo, ben visto da Simona Ventura e spinto per logiche di agenzia (la stessa, la Itc 2000 di Beppe Caschetto) nel ruolo di opinionista al Grande Fratello. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, volto anche del gruppo di Discovery. Il suo nome è stato bocciato, non sarà lui ad affiancare in studio la conduttrice. Si lavora su nomi più sorprendenti. Cosa bolle nel pentolone?“.

Dunque, anche se era data quasi per scontata la presenza di Tommaso Zorzi come opinionista, non ci sarà. Zorzi è un personaggio molto amato che ha vinto l’edizione del Grande Fratello vip a cui ha partecipato (nel 2021) e che attualmente è giudice di Cortesie per gli ospiti. Anche sui social è molto seguito quindi una edizione commentata da lui sarebbe stata molto apprezzata.

Eppure è stato “bocciato” e dunque ora si è alla ricerca di qualche altra persona per questo ruolo. Se Zorzi non ci sarà è probabile che al suo posto ci sarà qualche altro nome importante. Staremo a vedere chi sarà seduto sulla sedia degli opinionisti dopo Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi (che hanno ricoperto questo ruolo nell’ultima edizione vip condotta da Alfonso Signorini e vinta da Jessica Morlacchi).