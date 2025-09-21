Max Verstappen 10

Parte in modo perfetto, conduce la gara con la consueta autorevolezza. Quando c’è da fare la differenza, lui…è differente.

Carlos Sainz 8

La Williams lo aveva preso affinché la facesse crescere attraverso i risultati che prima o poi sarebbero arrivati. Ecco.

George Russell 8

Trova il ritmo, lo mantiene ad alta profilazione di guida.

Kimi Antonelli 7,5

Prestazione d’autore, morale risollevato, duello interno col compagno senza timori reverenziali.

Lewis Hamilton 6 –

Combatte, regala un finale decoroso, pur sempre annaspando nelle retrovie.

Charles Leclerc 5

Opacità, per tutto il fine settimana.

McLaren 4

Poco Norris e un Piastri versione horror. Stanno riportando Verstappen dentro la lotta per il Mondiale.