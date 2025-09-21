Max Verstappen 10
Parte in modo perfetto, conduce la gara con la consueta autorevolezza. Quando c’è da fare la differenza, lui…è differente.
Carlos Sainz 8
La Williams lo aveva preso affinché la facesse crescere attraverso i risultati che prima o poi sarebbero arrivati. Ecco.
George Russell 8
Trova il ritmo, lo mantiene ad alta profilazione di guida.
Kimi Antonelli 7,5
Prestazione d’autore, morale risollevato, duello interno col compagno senza timori reverenziali.
Lewis Hamilton 6 –
Combatte, regala un finale decoroso, pur sempre annaspando nelle retrovie.
Charles Leclerc 5
Opacità, per tutto il fine settimana.
McLaren 4
Poco Norris e un Piastri versione horror. Stanno riportando Verstappen dentro la lotta per il Mondiale.