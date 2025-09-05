Il tecnico di Grugliasco ha fatto le sue scelte ben precise nelle prime due giornate di campionato: il nuovo arrivato fatica ad imporsi

Il tempo del calcio ‘allegro’, di darle e prenderle in gare dall’elevato numero di gol (una filosofia che pure ha portato la sua Atalanta a diventare una big, progredendo con costanza quasi di anno in anno) è finito. O meglio, è stato modificato con una maggiore attenzione alla fase difensiva.

Già nell’ultima stagione alla guida della Dea, Gian Piero Gasperini ha modificato non poco le sue originarie idee tattiche. Quelle grazie alle quali era stato giustamente indicato come un tecnico rivoluzionario. La fase difensiva delle sue squadre è ora improntata ad una maggiore attenzione ‘preventiva’ ai pericoli che possono venire dagli avanti avversari, con un’ovvia diminuita (parlano i numeri) produzione offensiva nella fase di possesso.

Beninteso, anche nella scorsa annata l’Atalanta si è resa protagonista di spettacolari goleade, ma non sono mancate nemmeno gare – curiosamente soprattutto tra le mura amiche del ‘Gewiss Stadium’ – in cui i ragazzi di Gasp non sono riusciti ad andare a segno, mantenendo però la porta inviolata in una nuova interpretazione degli equilibri di squadra.

Nel corso di tutto il calciomercato estivo, l’allenatore piemontese ha fatto i suoi nomi non solo relativamente agli esterni offensivi, ma anche ai centrali di difesa per il suo classico schieramento a tre dietro.

Dopo aver rinunciato a Marash Kumbulla, dirottato in prestito al Maiorca, il tecnico ha chiesto ed ottenuto l’arrivo di Jan Ziolkowski, giovane difensore polacco che verrà gradualmente inserito nelle rotazioni difensive.

Prima del classe 2005 era già arrivato a Trigoria Daniele Ghilardi, altro promettente calciatore proveniente dal Verona, acquistato dalla Roma con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto a fine stagione.

Ghilardi, zero minuti in due gare: Gasperini si interroga

Il 22enne nativo di Lucca ha mostrato una buona sicurezza nelle gare amichevoli disputate dai giallorossi prima dell’inizio del campionato, ma una volta che si è iniziato a fare sul serio, già a partire dal match col Bologna arrivando all’ultima partita col Pisa, il tecnico lo ha relegato in panchina senza nemmeno farlo esordire.

Nelle gerarchie di Gasp ha acquisito una buona centralità un calciatore che per settimane, insieme al citato Kumbulla, era stato in ballottaggio per un addio in prestito. Ha fatto evidentemente valere la sua esperienza ad altissimi livelli, Mario Hermoso, per convincere il suo allenatore ad affidargli con continuità una maglia da titolare in una difesa completata dai punti fermi di nome Mancini e Ndicka.

Lo spagnolo, che ha anche approfittato della squalifica di Celik per la prima di campionato, ha temporaneamente sopravanzato lo stesso turco nelle gerarchie di Gasperini. Che ora dovrà trovare il modo di inserire anche Ghilardi nelle sue rotazioni, per evitare che l’investimento fatto dal DS Massara non sia già catalogato, con troppo anticipo, nella categoria degli acquisti ‘inutili’.