In vista del derby arriva la decisione di Gian Piero Gasperini che lascia tutti a bocca aperta. La Roma lascia fuori un titolare.

C’è grande fermento a Roma per il derby che si giocherà domenica 21 settembre, nell’insolito orario del lunch-match. La squadra di Gian Piero Gasperini ha voglia di risollevarsi immediatamente, dopo la brutta sconfitta con il Torino dello scorso weekend.

Il derby però ha sempre una storia a sé. La Lazio venderà cara la pelle a prescindere dalle situazioni di classifica, per rendere felici i propri tifosi e per garantirsi l’aggancio ai rivali cittadini. Non c’è una favorita vera e propria per la stracittadina di dopo-domani, e questo elemento renderà la partita ancora più tesa e combattuta.

Interessanti le ultime news riguardanti le formazioni. La Lazio pare aver recuperato un infortunato di lusso come Taty Castellanos, che era uscito malconcio dal match di domenica scorsa contro il Sassuolo. L’argentino sarà dunque al centro dell’attacco di Maurizio Sarri. Molti più dubbi in casa Roma invece dopo le ultime news arrivate da Trigoria.

Roma, dubbio El Shaarawy per il derby: Gasperini può lasciarlo in panchina

Oltre a perdere (quasi sicuramente) Mario Hermoso in vista del derby, mister Gasperini deve fare i conti con i suoi dubbi in attacco. La Roma non avrà a disposizione due elementi importanti per la sfida alla Lazio. In primis Paulo Dybala, che ha riportato una lesione di basso grado alla coscia, smaltibile in almeno 15 giorni.

Fuori ovviamente anche Leon Bailey, il neo acquisto della Roma che salterà ancora diverse gare per l’infortunio muscolare accusato ad agosto. Possibile per lui il rientro dopo la trasferta europea a Nizza. Tutto sembrava presagire per la presenza da titolare nel derby di un veterano come Stephan El Shaarawy, calciatore che ha già dimostrato tutte le proprie qualità tattiche e tecniche al Gasp.

Invece, secondo la Gazzetta dello Sport, il ‘Faraone’ rischia di partire dalla panchina. Le ultime news dall’allenamento giallorosso parlano di una soluzione diversa che il tecnico ex Atalanta starebbe valutando e preferendo in queste ore. Ovvero l’utilizzo di un centrocampista in più dal 1′ minuto, ovvero il franco-marocchino Neil El Aynaoui, nonostante la prova opaca contro il Torino.

La Roma andrebbe verso una sorta di 3-5-2, schieramento già provato in estate nell’amichevole vincente contro l’Everton: El Aynaoui affiancherebbe Cristante e Koné in mezzo al campo, lasciando in attacco il duo formato da Soulé e Ferguson, dando maggiore libertà all’argentino di muoversi sul fronte offensivo. Solo panchina per El Shaarawy e per l’ex capitano Lorenzo Pellegrini, che qualche tifoso romanista ‘nostalgico’ vorrebbe rivedere in campo per il derby.