Jannik Sinner ha subito un’altra grave batosta al termine degli US Open: ecco quando tornerà in campo il tennista.

Momento delicato e complesso nella carriera di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino infatti non è riuscito a sconfiggere il suo storico rivale Carlos Alcaraz nella finalissima degli US Open, che ha concluso nel peggiore dei modi un cammino comunque positivo per il tennista azzurro.

Sinner non ha avuto la forza né la capacità di ostacolare la forma fenomenale di Alcaraz, che oltre ad essersi portato a casa il secondo titolo a New York in carriera, ha anche ritrovato la posizione numero 1 in cima al ranking ATP. L’ultimo aggiornamento infatti vedrà lo spagnolo scavalcare Jannik, che dunque dopo 65 settimane deve lasciare lo scettro di migliore al mondo al rivale.

Ora la nuova sfida per Sinner sarà quella di rincorrere Alcaraz e provare il controsorpasso nel più breve tempo possibile. Ma quando tornerà in campo dopo l’ultima batosta? Difficile riuscire ad essere nuovamente motivati dopo il forfait di Cincinnati ed il k.o. degli US Open. Eppure il calendario dell’altoatesino appare piuttosto chiaro.

Niente Laver Cup per Sinner: l’altoatesino torna direttamente in Cina

Una cosa è certa. Jannik Sinner non farà parte del torneo amichevole tanto voluto da Roger Federer. Ovvero la Laver Cup, che vedrà sfidare alcuni dei tennisti migliori al mondo divisi per continente d’appartenenza. Sinner non sarà il capitano del Team Europa al torneo previsto dal 19 al 21 settembre al Chase Center di San Francisco.

Rivedremo quindi l’attuale numero 2 al mondo direttamente nelle competizioni in estremo oriente. Salvo sorprese, Sinner sarà ai nastri di partenza dell’ATP 500 di Pechino, previsto per il 25 settembre. Una preparazione necessaria per il Master 1000 di Shanghai, che si giocherà dall’1 al 12 ottobre.

Al termine della trasferta in terra cinese, Sinner prenderà parte al ricchissimo Six Kings Slam, il torneo-esibizione organizzato a Riad dl 15 al 18 ottobre: si tratta della seconda edizione di questo evento, dove Jannik non potrà mancare in compagnia di altri grandi nomi come Alcaraz, Djokovic, Zverev, Fritz e Draper.

A seguire Jannik dovrebbe partecipare al Master 1000 di Parigi-Bercy tra ottobre e novembre prossimi, per poi far parte degli otto fortunati partecipanti alle Nitto ATP Finals di Torino. Anche in quel contesto Sinner è campione uscente e dovrà difendere il titolo, prima di provare a trascinare anche la Nazionale italiana maschile in Coppa Davis.