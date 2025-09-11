Novità struggenti dalla Royal Family: i sudditi sono in lacrime per l’amato Re Carlo e il lutto devastante che ha colpito Buckingham Palace.

Siamo abituati a sentire parlare della Royal Family per i contrasti tra Re Carlo e suo figlio minore Harry, oppure per il nuovo colore di capelli di Kate Middleton (di cui tutti stanno scrivendo negli ultimi tempi) o per la malattia del sovrano.

Questa volta però i sudditi non possono che essere in lacrime per il capofamiglia reale per via del lutto che ha scosso Buckingham Palace. Ecco chi è venuto a mancare.

Il lutto che ha scosso Buckingham Palace

La famiglia reale inglese sta vivendo un momento di profondo lutto a causa della morte della Duchessa del Kent Katharine Lucy Mary, venuta a mancare il 4 settembre all’età di 92 anni a Kensington Palace.

Ad annunciare la sua scomparsa è stato un messaggio sulle pagine social ufficiali del Palazzo, che dice: “È con profondo dolore che Buckingham Palace annuncia la scomparsa di Sua Altezza Reale la Duchessa di Kent. Sua Altezza Reale si è spenta serenamente ieri sera a Kensington Palace, circondata dalla sua famiglia”.

Il messaggio continua dicendo: “Il Re, la Regina e tutti i membri della Famiglia Reale si uniscono al Duca di Kent, ai suoi figli e nipoti nel lutto per la loro perdita e ricordando con affetto la dedizione di una vita della Duchessa verso tutte le organizzazioni a cui era associata, la sua passione per la musica e la sua empatia per i giovani“.

La Duchessa del Kent era il membro più anziano della famiglia ancora in vita, moglie di Edoardo, Duca di Kent, cugino della defunta Regina Elisabetta. Non appariva in pubblico da anni, tanto che non è stata vista né al funerale della Regina Elisabetta né all’incoronazione di Re Carlo a maggio del 2023, ma era comunque molto amata dai cittadini.

Prima di 4 figli, nacque il 22 febbraio 1933 nello Yorkshire da Sir William Worsley e sua moglie Joyce. Crebbe a Hovingham Hall, vicino a York, maturando una forte passione per la musica. Infatti studiò pianoforte, organo e violino. Pur non riuscendo ad entrare nella Royal Academy of Music, lavorò negli asili nido di York e Londra.

Nel 1956 incontrò il Duca di Kent per la prima volta mentre lui era di stanza nello Yorkshire. Dopo 5 anni si sposarono nel giugno del 1961, nella Cattedrale di York (e non nell’Abbazia di Westminster). Insieme ebbero 3 figli: George, Conte di St Andrews, Lady Helen Taylor e Lord Nicholas Windsor.

Negli anni ’70 perse un figlio, poco dopo abortì dopo aver contratto la rosolia durante la gravidanza. Poi, nel 1977, diede alla luce un figlio nato morto, di nome Patrick. Tutti questi dolori forse contribuirono alla sua decisione di ritirarsi dalla vita pubblica per un breve periodo.

Nel 1994 la Duchessa si convertì al cattolicesimo e questa scelta fese scalpore, anche perché all’epoca, l’Act of Settlement del 1701 escludeva chiunque sposasse una persona cattolica dalla linea di successione. Tuttavia, suo marito non venne rimosso, poiché sua moglie si convertì alla Chiesa solo dopo il matrimonio.

Nel 2002, la Duchessa decise di ritirarsi completamente dagli incarichi reali, comunicando Regina Elisabetta che non avrebbe più utilizzato il titolo di Sua Altezza Reale. Lo fece per seguire la sua passione e diventare insegnante di musica. Insegnò alla Wansbeck Primary School di Hull ed anche part-time in una scuola frequentata dai bambini che vivevano nella Grenfell Tower, il grattacielo in cui persero la vita molte persone in un incendio.

La Duchessa si offrì volontaria per i Samaritans, visitò diversi Paesi come ambasciatrice dell’Unicef e, nel 2004, fondò l’organizzazione benefica Future Talent. Insomma, era molto impegnata ed anche per questo molto amata dai sudditi. Il suo sarà un funerale cattolico (il primo della famiglia reale nella storica britannica moderna) e vi parteciperanno membri della famiglia reale di alto rango, tra cui la Regina e il Re, che aveva un profondo rapporto con lui.

Proprio per questo ha approvato il lutto reale fino al giorno suo funerale, quindi i membri della famiglia reale e il personale di servizio vestiranno di nero. Inoltre, i membri in livrea, le scuderie reali e le truppe in servizio pubblico indosseranno fasce nere al braccio.