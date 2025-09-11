Momento molto delicato per la Ferrari e per i suoi piloti: la scuderia di Maranello ha ufficializzato un doppio addio che ha del clamoroso.

Non c’è pace in casa Ferrari, soprattutto in questa stagione davvero travagliata. Il 2025 doveva essere l’anno delle speranze ritrovate e delle nuove soddisfazioni, soprattutto per l’arrivo in casa della Rossa di un pilota esperto e vincente come Lewis Hamilton. Ma le difficoltà strutturali e gestionali sembrano evidenti.

La classifica piloti 2025 di Formula 1 vede Leclerc ed Hamilton lontanissimi dalle vette, rispettivamente al quinto e sesto posto, ma con una distanza siderale dai due capolista Piastri e Norris, piloti titolari della McLaren. Per non parlare della graduatoria dei costruttori, con la Ferrari che conta ben 337 punti di ritardo dalla scuderia rivale britannica, nonostante per il momento mantenga un sorprendente secondo posto.

Ovviamente l’umore all’interno dei box di Maranello non è affatto dei migliori. Non solo filtra delusione per questa stagione così poco competitiva ad alti livelli, ma anche una certa aria di smobilitazione. Infatti Leclerc e Hamilton sono rimasti perplessi dall’ultimo annuncio della Ferrari, che perde due elementi di grande valore in vista del prossimo futuro.

La Ferrari perde due pezzi pregiati: lasciano due ingegneri storici della Rossa

Nelle ultime ore è stato ufficializzato un doppio addio dalla scuderia Ferrari. Lasciano infatti Maranello due ingegneri che sono stati parte integrante del team tecnico della Rossa, punti di riferimento sia per la squadra interna che per i piloti. Stiamo parlando di Wolf Zimmermann e Lars Schmidt.

I due ingegneri lasciano la scuderia italiana a pochi mesi dalla stagione che potrebbe rivoluzionare tutto l’andamento della Formula 1, con la svolta delle power unit ibride del 2026. Una brutta notizia per un progetto tecnico, quello capitanato da Frederic Vasseur, che sembra aver difficoltà a prendere piede.

Zimmermann e Schmidt hanno scelto di accettare le lusinghe della Sauber, scuderia che dal prossimo anno diventerà Audi a tutti gli effetti. La chiamata dell’ex team principal ferrarista Mattia Binotto è stata decisiva, mentre a Maranello c’è l’impressione che anche il progetto di un team non così prestigioso possa essere più pronto ed allettante di quello della Ferrari.

Non si tratta dei primi addii di rilievo dal team ingegneristico. La Ferrari nei mesi scorsi aveva già fatto i conti con la fine dei rapporti con i vari David Sanchez, Laurent Mekies, Simone Resta, Enrico Cardile. Forse lavorare per una delle monoposto più storiche ed iconiche di sempre non ha più l’attrattiva di un tempo.