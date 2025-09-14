Un gran gol di Simeone stende la Roma, all’Olimpico la partita finisce 0-1. In discussione le scelte iniziali di Gasperini e l’attacco troppo debole dei giallorossi. Il commento della partita di Luigi Ferrajolo: “Come prevedevo, Gasperini si trova a gestire una squadra che non è fortissima, non è da Champions e ha il solito problema davanti. Però oggi l’allenatore l’ha complicata, mettendo Dybala fuori ruolo, si è precluso la possibilità di fare cambi diversi nel secondo tempo, dovendo poi ricorrere a Pisilli.

A discapito parziale dell’allenatore c’è la prestazione di Ferguson che fa capire il tentativo di far giocare Dybala falso centravanti. Il discorso di fondo è questo: la Roma ha un potenziale offensivo che non si vede, e un modo di giocare molto prevedibile. Oltre a questo, si espone al contropiede e non tira mai in porta”.