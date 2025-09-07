Negli ultimi giorni sta circolando una presunta mail dell’Agenzia delle Entrate che però si è rivelata una pericolosa truffa. Ecco a cosa fare attenzione.

Ricevere una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate è sempre un colpo al cuore per ogni contribuente. Spesso si pensa che possa essere un accertamento fiscale, una cartella di pagamento o un atto di riscossione coattiva. Ma di recente le comunicazioni dell’istituto stanno giungendo a molte persone via email.

Attenzione, però, perché non sono mail vere. Dietro queste comunicazioni, infatti, si può nascondere una pericolosa truffa. Ecco dunque a cosa fare attenzione.

Attenzione alla truffa della mail dell’Agenzia delle Entrate

Negli ultimi giorni si sta diffondendo una pericolosa e nuova truffa a danno di poveri malcapitati ed il mittente è l’Agenzia delle Entrate o, meglio, qualcuno che si spaccia per essa. Attraverso una mail, finta ovviamente, si induce il cliente a scaricare una fattura inesistente dell’Agenzia delle Entrate, ed è proprio così che si esplica la truffa.

Le comunicazioni della presunta Agenzia delle Entrate riprendono il layout delle notifiche del servizio WeTransfer ed inducono l’utente a scaricare un’inesistente fattura dell’ente di riscossione denominata “FatturaAgenziaEntrate.pdf”, anche con la scusa di una scadenza imminente che provoca una certa urgenza nel compiere l’azione.

Cliccando sul pulsante “Scarica i file” il destinatario viene dirottato su una risorsa malevola che sottrae le credenziali di posta elettronica. L’Agenzia delle Entrate, dunque, raccomanda la massima attenzione e invita chiunque riceva queste finte comunicazioni a non scaricare alcuna fantomatica fattura e a non cliccare su nessun link. Raccomanda anche di non compilare eventuali allegati e di non fornire alcun dato personale (come anche password).

In caso di dubbi è sempre meglio consultare la pagina “Segnalazioni e approfondimenti” nella sezione “Focus sul phishing” del sito dell’Agenzia delle Entrate o rivolgersi ai contatti indicati sullo stesso sito istituzionale o direttamente a un ufficio locale. Questa della finta fattura da scaricare è una truffa a tutti gli effetti e non cascarci è importante per non farsi rubare dati sensibili.

Per proteggersi da questi tentativi di truffa da parte dei malviventi si consiglia di mantenere aggiornati software antivirus e firewall sui dispositivi utilizzati (smartphone, tablet, pc), e di segnalare le eventuali email sospette inviando una copia all’indirizzo di posta elettronica dedicato dell’Agenzia delle Entrate. La prevenzione è fondamentale per evitare di perdere tutto.