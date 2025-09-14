Jannik Sinner escluso e superato nuovamente dal rivale Carlos Alcaraz: il duello tra i due migliori tennisti è ancora a favore dello spagnolo.

Un duello esaltante, spettacolare e ricco di colpi di scena quello a cui stanno dando vita Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due migliori tennisti al mondo si sono incrociati quest’anno ben cinque volte in finale, facendo impazzire gli appassionati di questo sport a colpi di dritto e rovescio, con la loro classe enorme.

Peccato che nel duello stagionale, Sinner abbia avuto la meglio soltanto parzialmente. L’unica soddisfazione recente che si è riuscito a prendere il tennista italiano è stata quella di Wimbledon, dove ha dominato il suo rivale e ha conquistato lo storico trofeo, mantenendo il piazzamento numero 1 al mondo. Ma solo per poco, perché Alcaraz battendolo prima a Cincinnati e poi agli US Open ha effettuato il sorpasso nel ranking.

Sinner ultimamente sta soffrendo, come del resto tutti gli altri tennisti in competizione, lo strapotere atletico ed i colpi ad effetto di Alcaraz. Ad oggi lo spagnolo è meritatamente capolista nel ranking ATP, anche se la stagione non è ancora finita, tra tornei Master e le Finals che si disputeranno a Torino a novembre.

Alcaraz supera Sinner anche negli sponsor: la Nike punta forte sullo spagnolo

Non bastassero i risultati sul campo, che come detto negli ultimi mesi hanno dato ragione a Carlos Alcaraz, ora il talento di Murcia è riuscito a superare Jannik Sinner anche in un altro ambito. Quello relativo alle sponsorizzazioni ed al ruolo di testimonial per un brand estremamente importante.

Entrambi i tennisti hanno un rapporto commerciale e di immagine molto ricco con Nike, l’azienda di rilevanza mondiale di abbigliamento sportivo. Il brand statunitense versa circa 20 milioni di dollari all’anno nelle tasche dei due fuoriclasse del tennis, ma ha dovuto effettuare una scelta a livello strategico.

Alcaraz sarebbe stato preferito a Sinner per la nuova campagna pubblicitaria Why do it, una nuova tag-line scelta da Nike per comunicare con la generazione Z. Sia Sinner che Alcaraz sono atleti molto influenti tra i più giovani, ma sembra che la spensieratezza, lo sguardo giovanile e lo strapotere fisico di Alcaraz possa colpire maggiormente in questo senso.

Lo spagnolo sarà dunque testimonial di Why do it assieme ad altri campioni sportivi della generazione millennial: come ad esempio la cestista emergente Caitlin Clark, il calciatore brasiliano Vinicius, la skater Rayssa Leal ed il giocatore di football Saquon Barkley. Per il momento Sinner resta fuori da questo ambito.