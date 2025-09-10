Brutta tegola per il tecnico toscano, che dice addio al calciatore: l’offerta dalla Saudi Pro League ha fatto breccia ancora una volta

Dopo la disfatta, il trionfo. Convincente, entusiasmante, in perfetto stile Sarri. Una vittoria fatta di apprezzabilissimi gesti individuali all’interno di un contesto di squadra che finalmente si è mossa all’unisono, come piace a lui.

La brutta sconfitta dell’esordio (quella netta, al di là del punteggio, maturata al ‘Sinigaglia‘ di Como) è ormai alle spalle. Pur al cospetto di una squadra non irresistibile, anche perché in attesa degli ultimi colpi di mercato che poi non sarebbero arrivati nonostante gli sforzi del DS scaligero Sogliano, la Lazio ha mostrato evidenti progressi, trascinata dai suoi violini in stato di grazia.

Certo, prima o poi l’impossibilità di operare sul mercato estivo (che ha costretto lo stesso tecnico toscano ad ereditare la stessa rosa del predecessore Marco Baroni a parte qualche rientro dal prestito), potrebbe propagare i suoi effetti negativi, ma la missione declamata è quella di ‘resistere’ fino a gennaio per poi – indice di liquidità permettendo – piazzare finalmente qualche colpo per la seconda parte di stagione.

A tal proposito, la dirigenza capitolina aveva messo gli occhi su un ragazzo lanciato in prima squadra al Milan dall’allora tecnico Stefano Pioli nella prima metà dell’annata 2023/24, quella in cui un’incredibile serie di infortuni aveva privato i rossoneri di quasi tutte le pedine difensive.

Sarri mastica amaro: se ne va in Arabia, cifre choc

Dopo un ottimo percorso nelle Giovanili del club meneghino, Jan Carlo Simic, difensore centrale classe 2005, fu gettato nella mischia dal tecnico parmigiano nel corso del match casalingo contro il Monza del 17 dicembre 2023.

Subentrato in campo già nel corso del primo tempo, il serbo di origini tedesche andò subito a segno, diventando tra l’altro il più giovane giocatore del Milan nella storia ad aver realizzato un gol in Serie A all’esordio nel massimo campionato.

Per questioni di bilancio e non solo, il centrale fu poi venduto ai belgi dell’Anderlecht per 3 milioni di euro la scorsa estate, con l’importante clausola di rivendita del 20% a favore della società meneghina sulla successiva cessione.

Oggi, messo nel mirino dal DS laziale Angelo Fabiani su indicazione dello stesso Sarri, il calciatore sta per mettere nero su bianco l’accordo che lo legherà al club saudita dell’Al Ittihad. Che, come riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, ha messo sul piatto ben 20 milioni pur di assicurarsi il ragazzo.

🚨🟡⚫️ EXCL: Al Ittihad reach verbal agreement to sign Jan Carlo Simic as new centre back, here we go! Formal steps to follow but 4 year deal agreed with former AC Milan defender and package close to €20m (add-ons included) to Anderlecht. pic.twitter.com/AADHioZV12 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2025



Manca solo l’ufficialità per sancire l’accordo quadriennale tra il difensore e gli arabi: Sarri, che contava di tesserare Simic alla riapertura della finestra invernale di scambi, mastica amaro. Bisognerà ancora attendere per accogliere a Formello il primo acquisto del suo secondo corso alla Lazio.