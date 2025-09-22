Come fare il cambio stagione in modo rapida e senza stress seguendo delle semplici strategie: finalmente non ci vorranno più giorni interi.

Con l’arrivo dell’autunno e il primo fresco che si fa sentire, arriva anche un appuntamento fisso: il cambio stagione. Un’operazione spesso sottovalutata, ma capace di trasformarsi in un momento strategico per riorganizzare, semplificare e riscoprire il proprio guardaroba.

Tuttavia, nonostante sia così importante e necessario farlo, spesso si tende a rimandare proprio perché richiede pazienze e tempo, e il più delle volte non abbiamo né l’una e né l’altra. Fortunatamente, però, seguendo alcuni passaggi precisi, si può fare tutto in poco tempo e senza stress. Non si tratta di nessuna bacchetta magica, purtroppo, ma di semplici step da seguire, che permetteranno di rendere tutto più organizzato, facile e veloce.

Come fare il cambio stagione senza stress e in pochissimo tempo: i consigli da seguire

Prima di aprire ante e cassetti, è utile preparare l’ambiente. Serve uno spazio ampio e ordinato dove poter dividere i capi per categorie, ossia quelli da conservare, quelli da mettere via, quelli da donare e quelli da eliminare. Avere scatole o sacchi a portata di mano permette di mantenere il controllo sin da subito.

Il cambio stagione è il momento ideale per liberarsi del superfluo. Vestiti rovinati, fuori taglia o semplicemente mai indossati meritano una seconda valutazione. Conservare solo ciò che funziona davvero, per stile, praticità e condizione, consente di ridurre il caos e valorizzare ciò che si possiede davvero. Il primo step è ovviamente svuotare l’armadio e dargli una bella pulita generale, che permetterà di eliminare sporco e polvere.

Altra cosa molto importante, è che prima di riporre abiti estivi, è importante lavarli e, se necessario, stirarli. Questo evita la formazione di odori sgradevoli o pieghe permanenti. Utilizzare contenitori traspiranti, sacchetti sottovuoto o scatole con coperchio aiuta a risparmiare spazio e a proteggere i tessuti da polvere, umidità e insetti. Un piccolo sacchetto profumato o antitarme può fare la differenza.

Una volta liberato lo spazio, si può procedere con l’inserimento dei capi invernali. L’ideale è sistemarli per tipologia o frequenza d’uso, mettendo a portata di mano quelli più utilizzati. Gli accessori, come sciarpe, cappelli e guanti, possono trovare spazio in scatole, cestini o organizer appesi, rendendo tutto visibile e accessibile. Infine, è importante scegliere il momento adatto, ossia quando si ha del tempo a disposizione e si sarà in grado di portare tutto a termine, senza lasciare le cose a metà.