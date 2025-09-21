La Juventus deve dire bye bye a questo talento. Il suo futuro sembra segnato con la maglia blanca del Real Madrid in Liga.

Non si possono certo lamentare i tifosi della Juventus, sia dell’avvio di stagione molto positivo sia per la sessione estiva di calciomercato che ha portato diversi talenti interessanti, soprattutto per il reparto offensivo.

Brava la dirigenza juventina a liberarsi di alcuni rami secchi e di mettersi in cascina volti nuovi, utili alla causa. Senza parlare della rinascita di diversi calciatori che sembravano ormai destinati all’addio: su tutti Dusan Vlahovic che pareva ai margini della rosa, mentre oggi è tornato ad essere dominante e necessario negli schemi di mister Igor Tudor.

A proposito di mercato e di attacco, è fuoriuscita nelle scorse ore una indiscrezione relativa all’ultima sessione estiva, secondo cui la Juventus avrebbe tentato concretamente di portare a Vinovo uno dei migliori talenti internazionali, un calciatore giovanissimo e di prospettiva con l’obiettivo di lanciarlo in Serie A, dopo un’ultima stagione tutt’altro che brillante né efficace.

Retroscena Endrick: la Juventus ci ha provato seriamente nel mese di giugno

La Juventus fin da inizio estate aveva in testa l’acquisto di almeno due nuovi attaccanti. Oltre a Jonathan David, arrivato a costo zero dopo la scadenza con il Lille, c’era l’intenzione di trovare un centravanti rapido e di movimento, che potesse anche giocare alle spalle di una prima punta più d’area di rigore.

La pazza idea, secondo quanto riporta Tutto Juve, era quella di accaparrarsi il talento di Endrick, giovanissimo attaccante brasiliano del Real Madrid. Il classe 2006 veniva da una stagione in cui era stato utilizzato poco e male, senza riuscire a mostrare tutto il suo valore tecnico. Ecco perché la Juventus ha fatto un tentativo in prestito, sperando che il club madrileno decidesse di mandare Endrick a fare esperienza altrove.

La proposta era concreta, ma l’ultima decisione è spettata al tecnico Xabi Alonso, il quale ha preferito non mandare l’ex Palmeiras via da Madrid. Meglio trattenere Endrick e puntare gradualmente sul suo talento offensivo, alternandolo lì davanti con altri fuoriclasse del calibro di Mbappé, Rodrygo e Vinicius.

La Juve, una volta ricevuto il ‘no’ del Real Madrid, ha virato su altri obiettivi. Ha provato a riportare Kolo Muani a Torino, ma senza successo, andando poi con forza negli ultimi giorni di agosto su Lois Openda del Lille. Ma sarebbe stato intrigante vedere il talentuosissimo brasiliano indossare la maglia bianconera.