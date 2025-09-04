L’amato attore Massimo Massimo Boldi è addolorato per il gravissimo lutto che l’ha colpito. Ecco a chi ha dovuto dire addio.

Massimo Boldi è un attore molto amato, conosciuto per il pubblico per i suoi ruoli comici. Ha recitato in tantissimi film, anche negli amatissimi “Cinepanettone” in coppia in prevalenza con Christian De Sica, ma anche in numerose fiction.

I telespettatori sono abituati a vederlo sempre con il sorriso e pronto a far sorridere anche gli altri, ma questa volta no, perché un lutto gravissimo l’ha colpito. Ecco a chi ha dovuto dire addio.

A chi ha dovuto dire addio Massimo Boldi

Massimo Boldi ma anche tanti altri attori, personaggi del mondo dello spettacolo, giornalisti e persone comuni, hanno dovuto dire addio al giornalista Emilio Fede, scomparso il 2 settembre all’età di 94 anni.

L’ex direttore del TG4 ha trascorso gli ultimi tempi della sua vita presso la Residenza San Felice di Segrate, assistito dalle figlie Simona e Sveva. In tanti, colleghi, amici ed esponenti della politica hanno voluto ricordarlo e fra questi anche Massimo Boldi. L’attore, come riportato sul sito dell’agenzia Adnkronos, ha sottolineato che Fede era un bravo professionista, “aveva un carattere deciso e autoritario, ma con le persone con cui aveva un rapporto di amicizia si è sempre comportato bene: gli volevo bene“.

Insomma, per lui è un grave colpo averlo perso, ma tanti altri hanno speso belle parole nei confronti del giornalista. Flavio Briatore lo ha definito “un grande giornalista e una grande persona“, mentre Bruno Vespa ha dichiarato: “È stato un grande giornalista e un grande conduttore. Io ho ricordi meravigliosi e sono molto legato alla prima parte della sua carriera, quella meno nota oggi. Aveva una grandissima gioia di vivere.”

Il giornalista Enrico Mentana, invece, ha detto: “Le nostre vite professionali si sono intrecciate a più riprese. Umanamente, anche quando eravamo molto distanti per scelte professionali, non fu mai sleale. Il resto è storia che abbiamo raccontato negli ultimi 15 anni”.

Dal mondo della politica, Maurizio Gasparri, ha dichiarato: “Saluto un amico con il quale abbiamo raccontato fatti con serietà e a volte con ironia. Una lunga storia nell’informazione, attraverso il tempo e gli eventi. Buon viaggio Emilio“. Il Ministro Matteo Salvini invece lo ha definito “un protagonista indiscusso della tv, della politica e del giornalismo“.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha confessato:”Di lui resteranno le sue iconiche conduzioni, interprete di un nuovo modo di fare informazione, moderna e all’avanguardia“. Insomma, con Massimo Boldi piange la scomparsa di Emilio Fede anche il mondo del giornalismo e della politica, oltre che i suoi cari.