Un nuovo lutto ha colpito la musica italiana ed anche la cantante Laura Pausini ha espresso sui social il suo grande dolore. Ecco chi è scomparso.

Laura Pausini è una delle cantanti italiane più amate e conosciute anche nel resto del mondo. Le sue canzoni sono cantate da generazioni diverse, tradotte in lingue diverse e lei stessa è un vanto per il nostro Paese. La conosciamo per la sua voce potente e le sue canzoni in cui più di una persona si può rivedere.

Ma questa volta sui social non si è mostrata felice come al solito ma ha voluto esprimere il suo dolore per la perdita di una persona cara. Tutta la musica italiana piange questa scomparsa.

Lutto nella musica italiana: le parole di Laura Pausini

La musica italiana piange un grande protagonista: è morto il batterista Massimo Pacciani, che ha affiancato, fra gli altri, Irene Grandi, Marco Masini, Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Ivana Spagna, Fiorello, Raf, Antonello Venditti e Laura Pausini. Proprio la grande cantante ha voluto ricordarlo in una stories su Instagram.

E da questo messaggio si intuisce che la sua scomparsa possa essere stata dovuta a qualcosa di improvviso, anche se le cause del decesso non sono state rese note. La cantante de “La solitudine” ha infatti scritto: “Massimo sei volato via così improvvisamente. Grazie per il tuo talento e la tua amicizia. Quanta musica abbiamo condiviso, e grazie per questa”. La cantante si riferisce a “Un’emergenza d’amore”, che hanno suonato insieme in tanti concerti.

Conclude il messaggio scrivendo “Riposa in pace.” A corredo della dedica, una foto di Pacciani, un grande talento della musica italiana che ha collaborato con tanti big del panorama musicale italiano. Ha anche realizzato diverse colonne sonore di film famosi come Mediterraneo di Gabriele Salvatores, Ragazzo fuori di Marco Risi, Il Barbiere di Rio, Solo per amore e Maramao di Giovanni Veronesi, tutta la produzione cinematografica di Francesco Nuti e Il Re Leone di Walt Disney.

Non solo ma il batterista ha anche lavorato in tv e in radio, partecipando a programmi di Fiorello e Gianni Morandi, a Sanremo Giovani e a W Radio2 con Fiorello e Marco Baldini. Ha scritto anche un libro, un manuale per batteristi dal titolo The Drumming Business for Leisure & Pleasure, pubblicato dalle edizioni Padequa. Con lui la musica italiana ha subito una grande perdita.