Si continua a parlare di Novak Djokovic e del suo possibile ritiro dal tennis giocato. Ecco nuove indiscrezioni sulla data dell’addio.

Nonostante quest’anno non abbia vinto neanche un titolo del Grande Slam, Novak Djokovic resta sempre uno dei tennisti più competitivi del circuito. Il mitico fuoriclasse del tennis mondiale è infatti al quarto posto nel ranking ATP, sfiorando la top 3 nel caso in cui dovesse migliorare le sue prestazioni nei prossimi tornei internazionali.

Djokovic è arrivato sempre in semifinale nei quattro tornei Major del 2025, sintomo di come fisicamente possa ancora reggere alla grande. Ma i 38 anni di età cominciano a farsi sentire, soprattutto quando di fronte si ritrova con il duo che sta dominando il tennis odierno: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ad oggi appaiono ben più continui e resistenti rispetto a sua maestà Nole, che a livello di tecnica non ha invece da invidiare nulla a nessuno.

Ma la domanda resta sempre spontanea: quando deciderà Djokovic di ritirarsi dal tennis giocato? Un cruccio per tanti appassionati, che in realtà sperano che la carriera del serbo possa continuare ancora a lungo. Eppure c’è chi scommette che il fatidico e doloroso giorno sia sempre più vicino.

Rennae Stubbs lancia la bomba: “Questo sarà l’ultimo torneo per Djokovic”

Djokovic ha già annunciato che il 2025 dovrebbe vederlo in campo solo in altre due occasioni ufficiali: al Six Kings Slam, il torneo amichevole ma molto ricco che si disputerà a Riyadh, e successivamente all’ATP 250 di Atene, competizione che prima si svolgeva a Belgrado e patrocinata dalla sua famiglia.

Il ritiro dunque si avvicina, almeno secondo ciò che ha ammesso in un podcast Rennae Stubbs, allenatrice ed ex campionessa di tennis di origine australiana. La donna ha voluto fare una previsione molto specifica sul possibile addio di Novak: “Ho l’impressione che l’Australian Open sarà il suo ultimo torneo del Grande Slam. Non credo che vorrà continuare a giocare dopo quello e dover passare dal Roland Garros. È eccellente su tutte le superfici, ma non lo vedo battere quei giocatori in cinque set sulla terra battuta, per poi tornare a Wimbledon. Penso che l’Australian Open sarebbe un ottimo modo per concludere la sua carriera. È lì che sono iniziati i suoi titoli del Grande Slam”.

Dunque la Stubbs è convinta che il torneo di Melbourne, il primo Major della prossima stagione, possa essere la cornice ideale per il saluto finale di Djokovic. L’obiettivo del campionissimo di Belgrado è di raggiungere quota 25 titoli Slam vinti in carriera, per poi dire addio. Vedremo se questa impressione potrà avere un fondo di verità.