Daniele De Rossi torna ad allenare in Serie A: spunta un’indiscrezione clamorosa per l’ex tecnico della Roma e della SPAL.

La Roma durante la scorsa estate ha scelto di affidarsi a Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore, iniziando un percorso diverso rispetto alle ultime stagioni. Ma a libro paga della società giallorossa c’è ancora un altro tecnico, attualmente fermo perché esonerato proprio dalla Roma circa un anno fa.

Si tratta di Daniele De Rossi, ex fuoriclasse giallorosso, una vera e propria bandiera che per moltissimi anni ha indossato la maglia della Roma come una seconda pelle. Peccato che il suo lavoro da allenatore si è concluso prima del previsto, con un licenziamento ancora oggi inspiegabile da parte dell’ormai ex dirigente Lina Souloukou, dopo l’inizio di stagione non proprio brillantissimo dello scorso campionato.

Da quel momento in poi De Rossi è stato accostato a numerose panchine, sia in Serie A che all’estero. Addirittura è stato preso in considerazione il suo profilo per guidare la Nazionale italiana, dopo l’esonero di Luciano Spalletti. Ma al momento non si è concretizzato nulla, anche se le recenti indiscrezioni lo pongono nuovamente al centro del mercato allenatori.

Retroscena De Rossi: Cairo ha pensato a lui per la panchina del Torino

L’ex capitano della Roma si è sempre detto pronto a nuove esperienze in panchina, sempre che ci fosse un progetto adatto al suo tipo di lavoro. Intanto, la giornalista Eleonora Trotta, ha regalato un’indiscrezione su X relativa al contatto avuto da De Rossi stesso con un club di Serie A.

Il Torino, prima di scegliere Marco Baroni come nuovo allenatore, aveva preso in considerazione anche De Rossi come nome buono per la panchina. Il romanista ha incontrato il presidente granata Urbano Cairo: un colloquio positivo, con DDR che sarebbe così divenuto la seconda scelta alle spalle di Baroni. Il Toro però ha scelto l’ex Lazio che ha incominciato l’estate scorsa questa nuova avventura.

Retroscena #Torino: prima della firma di #Baroni, c’è stato un incontro tra #Cairo e #DeRossj, che era appunto la seconda scelta dei granata. I contatti con il tecnico romano erano noti, il retroscena raccolto è sull’incontro con il numero uno del club #calciomercato… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) September 21, 2025

Un retroscena che potrebbe tornare ad essere d’attualità nel prossimo futuro. Baroni non sta convincendo come allenatore del Torino, visti i 4 punti conquistati in 4 giornate di campionato. Ma soprattutto le sconfitte rotonde ed umilianti contro Inter e Atalanta, gare nelle quali i granata hanno subito ben 8 reti senza segnarne alcuna.

Non è da escludere che l’attuale tecnico del Toro possa rischiare il posto, se dovesse continuare ad alternare prove convincenti ad altre totalmente disastrose, che allontanano i granata dalle zona nobili della classifica. De Rossi può dunque tornare in auge come profilo indicato da Cairo per la panchina.