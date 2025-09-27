Notizie non troppo positive in casa Napoli per Kevin De Bruyne. Il colpaccio del mercato estivo degli azzurri ha ancora dei problemi.

Il Napoli ha vinto lo Scudetto nella stagione 2024/2025 pur non essendo sulla carta la squadra favorita. Eppure ha cominciato ad ingranare come una big, sfruttando anche la mancanza del doppio impegno campionato-coppa. Nonostante una rosa non larghissima, la formazione di Antonio Conte è riuscita a superare ogni concorrenza vincendo il 4° titolo della propria storia.

Non bastasse l’euforia per lo Scudetto, il Napoli ha anche messo a segno diversi colpacci di mercato per rendere la squadra di Conte ancora più completa e competitiva. Il nome che ha scaldato di più il pubblico è stato senza dubbio quello di Kevin De Bruyne, uno dei centrocampisti più forti al mondo. L’ex Manchester City ha sposato il progetto dei partenopei, arrivando a parametro zero con l’obiettivo di continuare a vincere.

Ma c’è chi ancora non vede un De Bruyne brillante o calato a proprio agio nella realtà Napoli. Nonostante abbia già realizzato 2 reti in Serie A, il belga non ha brillato in maniera esaltante. Sotto la sufficienza sia la prova contro il Cagliari, piuttosto scialba, sia quella recente contro il Pisa, dove si è notato più nei momenti senza palla. Insomma, ancora c’è da lavorare per KDB all’interno degli schemi di Conte.

De Bruyne fuori dal coro Napoli: parola di Giaccherini

A sottolineare le prime difficoltà di De Bruyne nel calcio italiano c’ha pensato un ex calciatore del Napoli, che oggi è un apprezzato commentatore tecnico. Ovvero Emanuele Giaccherini, che nella recente intervista a Radio Kiss Kiss ha voluto mettere un accento particolare sulla situazione.

“Non è semplice per Conte trovare equilibrio e qualità con tutti questi campioni insieme. In questo momento quello che vedo fuori da i meccanismi è De Bruyne, perché a mio avviso non è riuscito a trovare ancora quella posizione per essere il calciatore che ha fatto più assist e gol a Manchester. Qualche volta esterno, qualche volta regista, non lo so secondo me deve essere il raccordo tra il centrocampo e l’attaccante, trovare la giocata giusta per poter incidere come solo lui sa fare. In questo momento per condizione è Politano il vero calciatore determinante, perché risulta l’uomo chiave di tutta la squadra”.

Un problema forse più tattico che atletico per De Bruyne, che deve trovare la giusta posizione nel 4-1-4-1 del Napoli visto finora. Il belga, abituato a giocare a tutto campo a Manchester, dovrà capire come schierarsi con l’aiuto di mister Conte. Ma la tifoseria partenopea non è per nulla preoccupata, conscia di come un fuoriclasse della sua esperienza non possa metterci troppo ad ingranare.