Nuova rivelazione sul futuro dell’attaccante nigeriano, inseguito vanamente dall’Inter per mezza estate: l’annuncio non lascia spazio a dubbi

La ‘prima’ è stata un trionfo assoluto. Sembrava, per i nostalgici dell’era Inzaghi, di rivedere una delle migliori versioni dell’Inter dell’ultimo quadriennio. Quello per l’appunto segnato dalla gestione del tecnico piacentino, capace di esaltare il gioco offensivo della sua squadra in diverse partite.

Giocate di prima, spettacolari, inserimenti da dietro, precisione tanto nelle chiusure difensive quanto in zona gol: la squadra vista all’opera al ‘Meazza‘ nel’esordio in campionato ha ricordato molto da vicino il rullo compressore ammirato in particolar modo nella stagione 2023/24. Quella chiusa con uno Scudetto conquistato con diverse giornate d’anticipo sulla fine del calendario.

Sebbene, tanto alla Pinetina quanto negli uffici di Viale della Liberazione, ci sia la consapevolezza che la macchina nerazzurra sia tutt’altro che perfetta, la soddisfazione per la partenza sprint resta. Ora proprio su questa fiducia va costruito un cammino che possa consentire ai ragazzi di Cristian Chivu di mantenere alto il livello di competitività. Tanto in Italia quanto nel terribile cammino che l’urna di Nyon ha stabilito per i nerazzurri in Champions League.

Proprio per affrontare al meglio le sfide della nuova stagione, Marotta e soci hanno fatto di tutto pur di arrivare ad un altro attaccante che avrebbe reso ancor più letale il già pericoloso comparto offensivo dei meneghini.

Nonostante un assalto durato oltre un mese, con l’accordo già trovato col calciatore e con continui rilanci con la dirigenza bergamasca (irremovibile nello stabilire il prezzo d’uscita della sua stella), Ademola Lookman non si è unito e non si unirà alla rosa nerazzurra.

Lookman-Inter, nulla da fare: arriva l’annuncio

Sebbene qualcuno ancora sostenga che proprio sul gong della sessione estiva di scambi il moderno ‘Condor’ del calciomercato italiano (al secolo Beppe Marotta), potrebbe piazzare l’affondo decisivo, quello irrifiutabile dalla famiglia Percassi, per il giocatore africano, la realtà è che Lookman resterà un sogno nel cassetto. Uno scompartimento chiuso a doppia mandata e sprovvisto di chiave.

Un ulteriore annuncio in merito alla definitiva fumata nera della telenovela più chiacchierata dell’estate è arrivata recentemente dall’agente di mercato Stefano Lombardi, che ha parlato ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb.com‘.

Dopo aver sottolineato la centralità del DS Piero Ausilio – vero braccio destro dell’ex Ad della Juve, oggi presidente dell’area sportiva dei meneghini – nell’organigramma societario dell’Inter, il procuratore ha spento ogni velleità su Lookman.

“Il calciatore rimarrà all’Atalanta. Poi magari verrà fuori qualcosa dall’estero“, ha detto con estrema sicurezza Lombardi.