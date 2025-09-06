Incredibile la resa del campione argentino, chiamato come testimonial di una famosa multinazionale: la Joya ha bucato lo schermo

Sul campo, soprattutto quando sorretto da una condizione fisica appena accettabile, fa la differenza come pochi. Chiamato al proscenio da Gian Piero Gasperini per due spezzoni di gara (il secondo, a Pisa, abbastanza consistente visto che è entrato in campo al 46′) nelle prime due uscite in campionato della nuova Roma, Paulo Dybala ha risposto ‘presente’. E non poteva essere altrimenti.

Alla faccia di tutti coloro che magari ancora sostengono come il giocatore argentino non si adatti granché ai particolari dettami tattici del tecnico di Grugliasco. Brillante, brioso, motivato, l’ex bianconero è stato decisivo per la vittoria dei giallorossi in Toscana, avviando l’azione che avrebbe poi portato Evan Ferguson a scaricare all’indietro verso l’accorrente Matìas Soulé, che col suo sinistro ha regalato tre punti importantissimi alla sua squadra.

Nemmeno a dirlo, la popolarità del campione del mondo ha toccato vette altissime negli ultimi anni. Complice il trionfo iridato con la sua Argentina a Qatar 2022 – il calciatore, pur non titolare, ha realizzato uno dei rigori decisivi nella sequenza finale dei tiri dal dischetto contro la Francia – Paulo gode di una fama davvero incredibile nel suo Paese. E non solo.

Non è un caso che la nota multinazionale Shell lo abbia scelto come testimonial di una campagna pubblicitaria che, veicolata assieme ad un’altra superstar dello spettacolo come Mirtha Legrand e Soledad Pastorutti, ha fatto davvero il pieno di visualizzazioni, raggiungendo un successo forse inaspettato dagli stessi promoter dello spot.

Dybala star degli spot pubblicitari: l’argentino spopola

“La Shell, la de todos“. “La Shell, quella per tutti”. Questo il nome della campagna pubblicitaria che ha visto come testimonial il campione sudamericano, accanto a nomi di peso come le due celeberrime donne sopracitate.

La missione dei pubblicitari della multinazionale anglo-olandese era quella di creare una connessione autentica con il pubblico. Nel suo spot infatti Dybala si rifugia nella sicurezza e nell’accoglienza di una stazione di servizio, scegliendo Shell come luogo di riposo e ricarica, proprio come avrebbe fatto dopo un match impegnativo sul terreno di gioco.

20 milioni di visualizzazioni in due settimane: questa l’incredibile resa dello spot a cui ha partecipato il campione giallorosso. Già forte di un profilo Instagram che consta di ben 56,9 milioni di followers, il calciatore ha aumentato ancora, se possibile, la sua popolarità, grazie all’azzeccata campagna ideata dagli esperti del settore.