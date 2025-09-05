Colpo di scena per Simone Inzaghi e per la sua squadra attuale. L’ex allenatore dell’Inter deve risolvere questa situazione intricata.

Buona partenza nella Saudi Pro League per l’Al-Hilal, la squadra allenata da Simone Inzaghi. L’ex tecnico dell’Inter, che ha scelto di lasciare l’Italia per tentare un’esperienza nel calcio esotico, dovrà dimostrare di essere uno dei migliori in circolazione, alla guida della ricca formazione saudita.

L’Al-Hilal ha battuto nella prima giornata di campionato i rivali dell’Al-Riyadh per 2-0. Un successo netto che dimostra la forza e la compattezza di una squadra già molto rinomata e prestigiosa prima dell’arrivo di Inzaghi. Ma una bella gatta da pelare si è presentata alla porta dell’ex interista nelle scorse ore. Quella relativa al futuro di un suo calciatore piuttosto scontento.

Ci riferiamo a Marcos Leonardo, centravanti brasiliano che sta attraversando un periodo delicato. In particolare per la decisione dell’Al-Hilal di non iscriverlo nella lista dei calciatori a disposizione di Inzaghi per la nuova stagione. Colpa delle restrizioni della federcalcio saudita sui calciatori stranieri, dunque l’ex Santos si è ritrovato di colpo fuori rosa e impossibilitato a giocare.

Marcos Leonardo chiede la rescissione all’Al-Hilal: cosa è successo

L’idea di passare tutta la prossima stagione fuori rosa e senza giocare ha fatto infuriare Marcos Leonardo, che tramite i propri agenti sta provando a rompere direttamente con l’Al-Hilal. Il brasiliano, secondo ESPN, potrà richiedere la rescissione del proprio contratto, visto che le regole FIFA dovrebbero tutelare uno sportivo “privato dello svolgimento della sua principale funzione professionale”.

Una situazione intricata che apre nuovi spiragli di calciomercato per Marcos Leonardo. Lo stesso era stato richiesto da qualche club brasiliano in prestito per i prossimi 4 mesi, ma la strategia dell’attaccante è chiara: sfruttare il regolamento e ottenere lo svincolo, così da potersi accasare dove vuole nelle prossime settimane.

L’Al-Hilal dovrà prendere atto di questa azione legale ed aspettare il verdetto. Dolorosa la scelta di lasciarlo fuori rosa, ma gli arrivi di altri calciatori stranieri come Darwin Nunez, Theo Hernandez ed Akcicek hanno di fatto escluso l’ex stella del Santos dalla squadra titolare.

Marcos Leonardo, in passato vicino alla Roma, ha dunque due possibilità di fronte a sé. La prima è accordarsi con l’Al-Hilal per una cessione a titolo definitivo in uno dei paesi dove il mercato è ancora aperto, come Qatar, Turchia o Russia. Oppure può continuare sulla sua strategia, ottenendo (in tempi più lunghi) la rescissione del contratto e tornare in Brasile, dove ha già molte richieste.