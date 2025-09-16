9 ore di blocco totale della circolazione potrebbero mettere in crisi molti cittadini nei prossimi giorni: ecco quando accadrà.

Il mese di settembre è notoriamente quello della ripresa delle proprie attività dopo le vacanze estive. I ragazzi e le ragazze tornano a scuola, si riprende il lavoro e così la vita quotidiana fatta di incombenze, scadenze e ritardi, proprio quelli che si potrebbero verificare nei prossimi giorni a causa del blocco totale della circolazione per 9 ore che, ovviamente, potrebbe creare non pochi disagi.

E così molti cittadini potrebbero doversi ritrovare a cambiare le proprie abitudini nelle prossime ore. Ecco la data dello stop alla circolazione.

Quando ci sarà il blocco totale della circolazione per 9 ore

Chi abita a Roma sa che deve fare i conti con eventi e manifestazioni che potrebbero stravolgere la viabilità e, così, nei prossimi giorni ci sarà il blocco totale della circolazione per 9 ore.

Infatti è stato comunicato il calendario delle domeniche ecologiche della stagione invernale 2025/2026 nella Capitale. In queste giornate solo alcuni veicoli potranno circolare all’interno della nuova Ztl Fascia Verde. In particolare durante le domeniche ecologiche è previsto il blocco totale della circolazione di veicoli a motore endotermico nella zona ZTL Fascia verde dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Potrebbero essere comunicate delle modifiche in singole ordinanze relative alle singole domeniche. Verranno comunicate anche tutte le specifiche relative alla classe ambientale dei veicoli interessati che non potranno circolare, così come alle categorie eventualmente derogate o esentate dai divieti e le eventuali variazioni di date e orari.

Le prime due date delle 5 domeniche ecologiche sono il 9 novembre e il 7 dicembre 2025. Le altre tre date saranno fissate con un atto successivo ma saranno da gennaio a marzo 2026. Entusiasta dell’iniziativa l’assessora Alfonsi ha dichiarato: “Abbiamo voluto confermare le cinque domeniche ecologiche nella convinzione che possano essere, oltre che provvedimenti utili al miglioramento della qualità dell’aria che respiriamo, preziose occasioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza sui temi ambientali.”

L’assessora ha spiegato che nelle ore di blocco della circolazione per le domeniche ecologiche, ci saranno comunque eventi come trekking urbani, spettacoli di strada, mercatini agricoli nei quartieri, ma anche momenti di informazione per i cittadini. Insomma, questa iniziativa è un modo per migliorare l’aria che si respira e sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche ambientali, bloccando per qualche ora la circolazione di alcuni veicoli in certe zone.