Luciano Spalletti può tornare subito in panchina: l’ex c.t. della Nazionale italiana è tra i papabili per questo top club europeo.

Luciano Spalletti è un allenatore molto stimato ed apprezzato nel calcio internazionale. Un tecnico che è stato in grado di migliorare il proprio sistema tattico e di gestione, come dimostrato dalla crescita avuta in ogni passaggio di carriera, dai primi tempi ad Empoli fino al trionfo ottenuto a Napoli.

Peccato che l’ultima avventura su cui Spalletti ha puntato fortemente non gli abbia consentito di fare la differenza. Stiamo parlando ovviamente della sua esperienza come c.t. della Nazionale italiana; un incarico durato soltanto 648 giorni, condizionato dalle pessime prestazioni ad Euro 2024 e dagli inciampi nelle qualificazioni al Mondiale del 2026.

Un ruolo forse non adattissimo alle caratteristiche di Spalletti, uomo abituato a lavorare alacremente sul campo in continuità, meno invece ad essere figura di rappresentanza e gestire soltanto una selezione delicata come quella azzurra, tra l’altro senza il tempo di costruire un gioco ed una filosofia. Ecco perché il toscano intende ripartire subito, ma non da una Nazionale, bensì da una squadra di club dove potersi imporre nuovamente.

Spalletti tra i nomi circolati per sostituire Mourinho al Fenerbahce

Nelle scorse settimane si è fatto il nome di Spalletti come papabile per un paio di club italiani, come Inter e Juventus, qualora le scelte coraggiose di affidare a due tecnici meno esperti come Chivu e Tudor le rispettive squadre non riuscissero ad essere così incisive.

Ma in realtà, secondo quanto riportato dal cronista Orazio Accomando, su Spalletti è forte il pressing di un altro club europeo. Si tratta del Fenerbahce, la squadra turca che da pochi giorni ha esonerato José Mourinho, reo di essersi fatto estromettere dalla Champions League nei playoff.

La formazione turca ha messo nel mirino diversi allenatori, ma Spalletti sembra essere uno dei profili maggiormente apprezzati ad Istanbul. Oltre al tecnico di Certaldo sono in lizza pure l’ex milanista Sergio Conceiçao e l’australiano Ange Postecoglu, fresco vincitore dell’Europa League con il Tottenham.

Spalletti al Fenerbahce troverebbe una rosa di tutto rispetto, costretta però ad inseguire contro lo strapotere del Galatasaray in patria. Fra l’altro potrebbe tornare ad allenare Milan Skriniar, difensore che lavorò con il mister toscano ai tempi dell’Inter. Vedremo se all’ex allenatore di Roma e Napoli stuzzicherà l’idea di ripartire da un campionato forse meno allettante, ma con una squadra di club che giocherà anche le competizioni europee.