Juventus-Inter è segnale già di decisioni drastiche e cambiamenti in casa nerazzurra. Chivu ha preso una decisione severa.

Incredibile ma vero, l’Inter è partita piuttosto male in questa nuova stagione di Serie A. Ha aperto battendo in maniera netta e spettacolare il Torino alla prima giornata di campionato, per poi crogiolarsi troppo sulle sue sicurezze e approcciare in maniera errata le successive gare.

Difesa troppo ballerina e stabilità tutta da ritrovare dopo i k.o. con Udinese e Juventus. Partite che hanno messo a nudo le difficoltà di una squadra, divenuta fragile dopo la sconfitta devastante in finale di Champions League contro il PSG. Ovviamente sul banco degli imputati c’è il giovane tecnico Cristian Chivu, ma non solo. Anche diversi calciatori rischiano il posto dopo le due sconfitte consecutive.

Non a caso dalle parti di Appiano Gentile già si studiano cambiamenti inevitabili dopo il 4-3 subito in casa della Juve. Una sconfitta più rocambolesca che meritata, ma sulla quale la formazione di Chivu dovrà riflettere a lungo. Non c’è però tempo, poiché mercoledì si gioca già in Champions contro l’Ajax e servirà una prova d’orgoglio per rimettere la situazione a posto.

Inter, Chivu fa fuori Sommer: possibile cambio tra i pali in vista della Champions

Uno dei calciatori maggiormente a rischio tra i titolari interisti è senza dubbio Yann Sommer. Il portiere dell’Inter, uno dei migliori nella scorsa stagione, non ha certo incominciato l’annata alla grande. Infatti lo svizzero è finito sul banco degli imputati dopo le quattro reti subite dalla Juventus.

Già nel primo tempo qualcuno ha messo in dubbio la sua reattività sul destro dalla distanza di Yildiz, ma la vera frittata l’ha compita sulla rete decisiva di Adzic, un’altra potente conclusione da lontano che ha piegato le mani di Sommer, incapace di respingere il tiro e apparso piuttosto rallentato nei riflessi.

Per questo motivo Chivu potrebbe decidere di lasciare in panchina Sommer, promuovendo per le prossime gare Josep Martinez come nuovo portiere titolare. Lo spagnolo, arrivato due stagioni fa dal Genoa, non ha avuto troppe chance con Simone Inzaghi, ma la musica potrebbe cambiare nelle prossime settimane, magari a partire da Ajax-Inter di mercoledì.

L’Inter ha già deciso di non trattenere Sommer oltre la scadenza di contratto del giugno 2026, dunque non sarebbe così folle provare a lanciare il dodicesimo uomo. Martinez è pronto a giocarsi le proprie carte, mentre in futuro i nerazzurri dovranno cercare un nuovo estremo difensore. Sfumato il sogno Donnarumma, secondo Calciomercato.it potrebbe essere Elia Caprile un possibile obiettivo di Chivu e compagnia.