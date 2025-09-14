Alcune persone possono ricevere un accredito di 6.233 euro sul proprio conto corrente. Ecco come fare.

Di questi tempi non è facile arrivare a fine mese ed anche per i giovani trovare un’occupazione diventa difficile. Specie per chi finisce le scuole o l’Università, l’ingresso nel mondo del lavoro non è così semplice.

E così, la possibilità di ricevere un accredito di 6.233 euro sul conto è una bella notizia per tante persone. Ecco come ottenerlo.

Come ottenere un accredito di 6.233 euro sul conto corrente

Tanti giovani che non hanno ancora un’occupazione possono fare un’esperienza con il Servizio Civile Universale. Infatti è ufficialmente aperto il Bando 2025 per partecipare ai programmi di Servizio civile ambientale, Servizio civile agricolo e agli interventi di Servizio civile universale autofinanziati.

C’è tempo fino alle ore 14:00 del 15 ottobre per candidarsi e partecipare alla selezione che mette a disposizione 2098 posti (1.006 per il Servizio civile ambientale, 1.057 per il Servizio civile agricolo e 35 per il Servizio civile universale autofinanziato) per ragazzi e ragazze che vogliano vivere un’esperienza di volontariato, in Italia o all’estero, tra il 2025 e il 2026.

Ogni progetto ha una durata di 12 mesi e prevede un assegno mensile pari a 519,47 euro (che, moltiplicati per 12 mesi fanno appunto 6.233 euro che arriveranno sul proprio conto). Per partecipare è necessario avere questi requisiti:

cittadinanza italiana, europea o extra UE con regolare soggiorno in Italia;

età compresa tra i 18 anni e i 28 anni e 364 giorni al momento della domanda;

nessuna condanna penale definitiva o non definitiva superiore a un anno, per delitto non colposo o legata a reati gravi.

Alcuni progetti prevedono requisiti aggiuntivi o riserve di posti per giovani con minori opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, ecc.), accompagnati da un periodo di tutoraggio.

Non possono partecipare al bando coloro che:

sono attualmente impegnati in corpi militari o forze di polizia;

hanno rapporti di lavoro o collaborazione in corso con l’ente titolare del progetto o dell’ente ospitante;

nei 12 mesi precedenti, hanno lavorato con lo stesso ente per più di tre mesi;

hanno già completato o interrotto un precedente progetto di Servizio civile, salvo le eccezioni previste nel bando.

Per partecipare è necessario seguire questi step: consultare i progetti disponibili, scegliere quello di proprio interesse grazie anche ai filtri (regione, settore, ambito ed altri criteri) ed inviare la domanda entro il 15 ottobre 2025 tramite la piattaforma Domanda On Line (DOL) autenticandosi con SPID 2. Quindi partecipare alla selezione e, se idonei, realizzare il progetto ed ottenere l’attestato finale.

È prevista la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per i volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale senza demerito. Inoltre si estende la platea degli interessati, coinvolgendo anche chi ha svolto il Servizio Civile Nazionale. In particolare gli operatori volontari che hanno completato il Servizio Civile (sia quello precedente chiamato “nazionale” che l’attuale Servizio Civile Universale) possono beneficiare della riserva dei posti nei concorsi pubblici per ruoli non dirigenziali nella Pubblica Amministrazione, presso aziende speciali o istituzioni legate agli Enti locali.