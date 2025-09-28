Juventus di nuovo nel caos dopo gli ultimi risultati non così positivi. Igor Tudor viene contestato e si parla già di un licenziamento.

Prime difficoltà importanti per la Juventus in questa stagione. La squadra bianconera è ancora imbattuta tra campionato e Champions League, ma nelle ultime tre gare ufficiali sono arrivati altrettanti pareggi che hanno lasciato qualche dubbio sulle intenzioni tattiche e di gioco della squadra.

Prima la rimonta, comunque esaltante, con il Borussia Dortmund in casa, poi i due risultati di 1-1 contro Hellas Verona ed Atalanta. Gare in cui la Juve non è riuscita a dimostrare dominio o controllo del gioco, dovendo spesso rincorrere e rischiando seriamente di uscire dal campo con zero punti. I ragazzi di Igor Tudor si sono salvati anche grazie ad episodi favorevoli ed a quel carattere mai arrendevole che li contraddistingue.

Dopo le prime tre vittorie consecutive in campionato inizia dunque a scricchiolare qualcosa in casa juventina. Va rivista la fase difensiva, visto che nelle ultime quattro gare la Juventus ha subito ben 9 reti. Ma ieri, nell’anticipo all’Allianz Stadium contro l’Atalanta, è mancata pure un’idea di gioco, senza parlare delle scelte di formazione di Tudor che hanno lasciato esterrefatti molti tifosi.

Altro pareggio scialbo per la Juventus. Ed i tifosi rispolverano l’hashtag #TudorOut

Ieri a sorpresa mister Tudor ha lasciato fuori alcuni punti fermi come Locatelli, Conceiçao (per problemi fisici), David e Vlahovic, scegliendo di puntare sull’ancora acerbo Openda come prima punta e sul giovane Adzic. Scelte che in una partita delicata contro un avversario in crescita come l’Atalanta non hanno pagato.

Per questo motivo sui social molti tifosi bianconeri, soprattutto quelli mai convinti della scelta dell’allenatore, hanno rispolverato l’hashtag #TudorOut. Il tecnico croato è di nuovo al centro delle polemiche, sia per le scelte piuttosto singolari nello schieramento della formazione, sia per un gioco tutt’altro che brillante, spesso rischioso e considerato non adatto alle caratteristiche della squadra.

E c’è addirittura chi considera Tudor non un vero allenatore, bensì più un collaboratore tecnico o un preparatore. In pratica il ruolo che aveva adottato ad inizio carriera nello staff di Andrea Pirlo proprio alla Juventus. Un motivo in più per cambiare nome in panchina il prima possibile.

Tudor è un preparatore atletico, non un allenatore. Vogliamo che venga licenziato immediatamente. Non vogliamo ascoltare le sue sciocchezze. #TudorOUT pic.twitter.com/X1tm2Qm1W8 — Doruk Gölbaşı (@DorukGolbasi) September 27, 2025

A prescindere dalle esagerazioni e dalle contestazioni via social, la Juventus dovrà ingranare una marcia diversa per non sprecare gli ottimi risultati di inizio stagione. I bianconeri sembravano poter imporsi come reale anti-Napoli in campionato, ma Tudor dovrà riprendere per mano la squadra e fare scelte tattiche meno estrose e sperimentali.