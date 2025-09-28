Juventus di nuovo nel caos dopo gli ultimi risultati non così positivi. Igor Tudor viene contestato e si parla già di un licenziamento.

Prime difficoltà importanti per la Juventus in questa stagione. La squadra bianconera è ancora imbattuta tra campionato e Champions League, ma nelle ultime tre gare ufficiali sono arrivati altrettanti pareggi che hanno lasciato qualche dubbio sulle intenzioni tattiche e di gioco della squadra.

Caos Juve, annuncio nella notte: "Tudor licenziato immediatamente"

Prima la rimonta, comunque esaltante, con il Borussia Dortmund in casa, poi i due risultati di 1-1 contro Hellas Verona ed Atalanta. Gare in cui la Juve non è riuscita a dimostrare dominio o controllo del gioco, dovendo spesso rincorrere e rischiando seriamente di uscire dal campo con zero punti. I ragazzi di Igor Tudor si sono salvati anche grazie ad episodi favorevoli ed a quel carattere mai arrendevole che li contraddistingue.

Dopo le prime tre vittorie consecutive in campionato inizia dunque a scricchiolare qualcosa in casa juventina. Va rivista la fase difensiva, visto che nelle ultime quattro gare la Juventus ha subito ben 9 reti. Ma ieri, nell’anticipo all’Allianz Stadium contro l’Atalanta, è mancata pure un’idea di gioco, senza parlare delle scelte di formazione di Tudor che hanno lasciato esterrefatti molti tifosi.

Altro pareggio scialbo per la Juventus. Ed i tifosi rispolverano l’hashtag #TudorOut

Ieri a sorpresa mister Tudor ha lasciato fuori alcuni punti fermi come Locatelli, Conceiçao (per problemi fisici), David e Vlahovic, scegliendo di puntare sull’ancora acerbo Openda come prima punta e sul giovane Adzic. Scelte che in una partita delicata contro un avversario in crescita come l’Atalanta non hanno pagato.

Altro pareggio scialbo per la Juventus. Ed i tifosi rispolverano l'hashtag #TudorOut

Per questo motivo sui social molti tifosi bianconeri, soprattutto quelli mai convinti della scelta dell’allenatore, hanno rispolverato l’hashtag #TudorOut. Il tecnico croato è di nuovo al centro delle polemiche, sia per le scelte piuttosto singolari nello schieramento della formazione, sia per un gioco tutt’altro che brillante, spesso rischioso e considerato non adatto alle caratteristiche della squadra.

E c’è addirittura chi considera Tudor non un vero allenatore, bensì più un collaboratore tecnico o un preparatore. In pratica il ruolo che aveva adottato ad inizio carriera nello staff di Andrea Pirlo proprio alla Juventus. Un motivo in più per cambiare nome in panchina il prima possibile.

 

A prescindere dalle esagerazioni e dalle contestazioni via social, la Juventus dovrà ingranare una marcia diversa per non sprecare gli ottimi risultati di inizio stagione. I bianconeri sembravano poter imporsi come reale anti-Napoli in campionato, ma Tudor dovrà riprendere per mano la squadra e fare scelte tattiche meno estrose e sperimentali.