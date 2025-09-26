Il mondo del calcio perde un altro enorme protagonista degli ultimi anni: il campione ha deciso di dire basta dopo le tante vittorie.

La cosa più triste, quando un grande campione sportivo decide di ritirarsi dall’attività agonistica, è comprendere la rapidità del tempo che scorre, gli anni che passano inesorabili e le epopee che giungono ad una naturale conclusione. Senza ovviamente dimenticare la tristezza per la sola idea di non rivedere in campo un fuoriclasse tanto amato.

Impossibile dimenticare le lacrime a fiotti piovute allo stadio Olimpico di Roma, nel giorno dell’addio al calcio di Francesco Totti. O le stesse emozioni provate a San Siro quando una leggenda come Paolo Maldini ha salutato il mondo del pallone. Insomma, niente come l’addio di un campione del calcio fa commuovere ed emozionare, a prescindere dai colori e dalle questioni di tifo.

Nelle scorse ore il mondo del calcio ha dovuto apprendere di un altro ritiro doloroso, che riguarda per l’appunto un calciatore fortissimo, vincitore di moltissimi trofei durante la propria carriera e considerato uno dei centrocampisti più forti di sempre. Stiamo parlando di Sergio Busquets, mediano indissolubile che ha annunciato l’imminente addio.

Busquets dirà addio al calcio: chiuderà la carriera dopo i playoff con l’Inter di Miami

“Grazie di cuore a tutti, e al calcio, per tutto. Sarai sempre parte di questa bellissima storia”. Queste le brevi ma sentite parole con cui Sergio Busquets ha annunciato la decisione di ritirarsi dal calcio giocato. Il centrocampista spagnolo appenderà gli scarpini al chiodo a fine 2025, dopo aver disputato i playoff con l’Inter di Miami.

Leggenda del Barcellona e del calcio spagnolo, Busquets ha deciso di smettere a 37 anni compiuti, dopo essersi meritato la nomea di uno dei centrocampisti più intelligenti e centrali del calcio mondiale. Insieme a Xavi e Iniesta ha composto forse il terzetto mediano più forte e completo degli ultimi 30 anni.

Fin dal 2008, quando fece il suo debutto ufficiale con la prima squadra del Barcellona, Busquets è divenuto un punto fermo della squadra catalana, giocandovi fino al 2023. Con la maglia blaugrana è riuscito a sollevare ben 32 trofei, tra cui tre edizioni della Champions League e ben nove vittorie in Liga spagnola. Non male neanche lo score in Nazionale: con la maglie delle Furie Rosse si è aggiudicato il titolo mondiale 2010 e quello europeo 2012.

Attualmente Busquets, che ha deciso di chiudere la carriera in MLS con il Miami, è terzo nella classifica di calciatori più presenti nella storia del Barça, alle spalle degli amici Messi e Xavi. Il suo addio al calcio segna ancora di più la fine di un’era sportiva; e chissà che il prossimo a salutare non sia proprio il fenomeno argentino con la 10 sulle spalle…